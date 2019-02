José Herrera, el friki que pasa horas viendo dibujos animados

Cuando era un niño era bastante tímido, ahora lleva un tiempo que habla por los codos. José Herrera acaba de ganar el premio Goya al mejor corto de animación con Cazatalentos. Este joven almeriense cuando era un niño sólo pensaba en hacer dibujos animados. “La música y los dibujos animados es lo que más me ha gustado. Viendo dibujos animados disfruto mucho, me gusta sentarme, comer algo mientras y así me despejo mucho”.

Herrera se considera un friki, aunque “no soy rarito’. “Me gustan mucho los videojuegos y los dibujos animados. Tuve mi época de llevar camisetas de Micky y Pokémon, pero eso ha pasado, yo sigo viendo mis dibujos animados”.

El joven cineasta estuvo estudiando en el Colegio Agave. Curiosamente, Herrera llegó a estar durante un año en tres universidades. “Empecé a estudiar Telecomunicaciones en Alfonso X El Sabio. Duré tres meses, no me gustaba nada, y lo había suspendido todo. Aunque no sé dibujar y me encanta el cine de animación, lo que hice fue irme a Málaga a estudiar Diseño Gráfico. Eso me encantaba y cuando terminé ese curso, necesitaba algo más, me fui a estudiar la misma carrera pero ahora a Madrid”.

“Mi carrera está enfocada a la publicidad”. De hecho es recordado por haber realizado la campaña del grupo Caparrós, denominada La Roja con más sabor. “Cazatalentos nace hace seis años, y el guión fui retocándolo en todo este tiempo, hasta que llegó el momento de hacer el corto, me vi preparado”.

El guión de Cazatalentos estuvo mucho tiempo en un cajón. “Yo tengo una mentalidad muy americana y soy de los que arriesga. Yo no voy a estar esperando a que llegue el momento y encuentre a alguien que me lo financie. Yo tenía el guión, sabía que lo iba a hacer y que sería un cortometraje. Pero yo sabía que no estaba preparado y eso se lo decía a mi familia. Un día llamé a Manuel Sirgo, el productor y cuando vio el guión me dijo que había más que un corto, que había hasta una película. En ese momento me dijo que me lo producía”.

“También tengo que reconocer el papel de mi madre, que en un momento dado me dijo que el dinero que me faltara para llevar a cabo el proyecto me lo ponía ella. Si yo no hubiese decidido comenzar ese proyecto, estaría ahora mismo dando vueltas en las distintas administraciones, esperando que me lo financiaran. Eso sí, tengo que reconocer el apoyo de Almería y los premios que ha obtenido el corto antes de llegar a los Goya”, apunta Herrera.

“El premio Goya no me aporta dinero, pero si prestigio”, sostiene Herrera que explica que “he descubierto muchas cosas del corto Cazatalentos a partir de los festivales. Lo he conocido más, por las críticas y los comentarios. De hecho los festivales han hecho que cambie la estructura y el guión de la película que vamos a hacer. Ese guión de la película se ha visto afectado por el recorrido que ha tenido el propio corto”.

Herrera ya ha firmado con Sirgo para grabar un largometraje. “Todo el guión de la película está contado en el corto. La chica es almeriense y vive en una peña flamenca de Almería. Ella se va Madrid y por circunstancias termina perdiendo las piernas. Y luego se tiene que exiliar a Francia y allí es hallada por el Cazatalentos”, sostiene.

“El corto era mudo y en el largometraje los personajes hablan. Además los primeros quince minutos de la película se desarrollan en Almería”, confirma.

La animación del corto se ha hecho en Madrid, y José Herrera lo ha hecho a distancia. Ahora el largometraje es otra cosa. “Necesito todos los apoyos posibles de Almería porque cuando vino el productor Manuel Sirgo dejó bien claro que quería montar unos estudios de animación en Almería por el recibimiento que tuvo. Estuvo en el Festival de Cine de Almería y quedó fascinado por los patrocinadores que había tenido el corto en esta tierra”.

“Manuel Sirgo quiere montar unos estudios de animación en Almería para grabar el largometraje y luego que esos estudios se queden aquí de forma permanente. Con un espacio de 100 metros cuadrados y 20 ordenadores se puede montar ese estudio. Además el productor quiere que en ese estudio trabaje gente de Almería. Eso crearía puestos de trabajo en la ciudad y así conseguiremos que grandes artistas de Almería no se vayan al extranjero, porque hay grandes talentos que se están marchando fuera”.

El Premio Goya en cierta manera le ha cambiado la vida a José Herrera. “Realmente sigo siendo el mismo, duermo en mi misma cama, lo único que en mi habitación tengo una cabeza más. Yo no noto que me haya cambiado la vida, porque soy así, y no me crezco con ese premio, solo se ha reconocido un trabajo. A nivel proyección si cambia, pero a nivel personal no me cambia nada este premio”.

En la vida de Herrera su madre es el pilar más importante. “El cortometraje se lo dedico a mi madre, porque ella lo ha superado todo. Ha superado dos cánceres, los médicos le dijeron que no podría hablar y habla. Es la pieza clave en mi vida”.

“En todos mis proyectos la visión que tengo de la mujer es muy fuerte y siempre positiva, siempre con una visión de lucha y superación. “Tengo un proyecto que probablemente salga, ya que Francisco Conde se ha interesado mucho y hay dos actores confirmados como son Nacho Guerreros y Macarena Gómez. Se trata de un corto de ficción y trato el tema de la mujer”.

“No quiero dejar nunca de jugar, es algo que desde niño forma parte de mi personalidad. A mi la vida de los adultos no me gusta nada, es aburrida. Aunque sigo cumpliendo años, en el fondo, soy un Peter Pan”, apunta Herrera. “Mi filosofía de vida es el minimalismo, sólo compro lo que realmente necesito. Todo lo demás que consiga es para disfrutarlo y para invertir. En mi casa las habitaciones tienen las paredes peladas, solo tengo premios”.

Otra de las pasiones de José Herrera es tapear. “Salir de tapas me encanta y en eso Almería es maravilloso. La comida me pierde. Puedes comer mientras ves una película. Y como descubra un sitio nuevo voy hasta que se agotan las tapas”.

De momento, continúan los reconocimientos a José Herrera ganador de un Premio Goya. Hoy domingo, a las 18 horas en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, antes del partido UD Almería y Numancia, José Herrera realizará el saque de honor.

El próximo jueves, a las 9:15 horas, Herrera será recibido por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco en Alcaldía. Y esta semana también se ha confirmado que el cortometraje Cazatalentos, de José Herrera, galardonado con el premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación, inaugurará el II Festival de Cine en Corto ‘Ciudad de Vera’ el 29 de marzo.

Durante la Gala de Inauguración, se rendirá un homenaje al realizador, que se ha convertido en el primer director de cine nacido en la provincia en ganar la preciada estatuilla en los 33 años de historia de estos premios.