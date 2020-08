José Ignacio Lapido: “Ahora tocamos mucho mejor que cuando empezamos y hacemos mejores canciones”

La banda granadina 091 actúa mañana jueves en el recinto de conciertos del Ferial de Almería a partir de las 21 horas. La formación continúa con la gira de su nuevo disco La otra vida después de haber parado debido a la pandemia que encerró a todo el país.

-Hace diez meses que lanzaron su último disco, el octavo de su carrera La otra vida. Cuantas cosas pueden pasar en tan poco tiempo. ¿Cómo han llevado el confinamiento?

-Si algo hay que sacar en claro de todo esto es precisamente aquello que cantaba Rubén Blades: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”, y no siempre agradables, como es el caso. El confinamiento lo hemos sobrellevado supongo que como todo el mundo, con resignación y a la espera de buenas noticias que tardan en llegar. Tuvimos que suspender los dos últimos conciertos de la gira de presentación de “La otra vida” y luego todos los festivales y conciertos del verano se cancelaron. Al final hemos podido dar algunos conciertos como este de Almería. Pero de salud bien.

-Ese nuevo disco de alguna manera indicaba el regreso de la banda a escena. Después de tiempo sin grabar qué supuso para el grupo tener en el mercado un trabajo discográfico.

-No creo que ninguno de nosotros pensase en 1996, cuando lo dejamos, que volveríamos algún día a grabar juntos. Y mira, nos lo hemos tomado muy en serio, casi como un reto, y sólo teníamos una premisa inicial: hacer un disco que al menos estuviera a la altura de nuestros mejores discos de los 80 y 90. Creo que lo hemos conseguido.

-¿Costó mucho ponerse de acuerdo entre todos los miembros a la hora de elegir los temas? Imagino que querían volver y hacerlo a lo grande.

-Como te he comentado, queríamos que nuestra vuelta discográfica con material nuevo no sólo fuera una excusa para volver a tocar en directo, queríamos que el disco tuviera entidad artística por sí mismo. Buenas canciones, buen sonido.

-Se puede considerar este trabajo como el más variado que han hecho a lo largo de su carrera discográfica.

-Pues no sé si es el más variado. En nuestros discos siempre nos ha gustado introducir temas de diferentes palos que reflejaran todas nuestras querencias musicales, la más eléctrica, la más acústica, la enérgica y la reposada. Todo eso está en este disco.

-Cuando hacen balance de su trayectoria, a pesar de los malos momentos y las dificultades, imagino que pesa más lo bueno que lo malo. ¿Qué tres grandes momentos se pueden destacar de 091?

-Son muchos años, ten en cuenta que nosotros empezamos muy jóvenes y ya en 1982 grabamos nuestro primer single. Ha habido muchos momentos buenos dignos de recordarse pero ahora mismo me quedaría con el recuerdo de la gente que ya no está con nosotros y que fueron muy importantes en la carrera del grupo.

-He escuchado que hace años tocaban incluso en el interior de una furgoneta dedicada al transporte de ganado. Que cosas más curiosas pasan en la vida del artista.

-No tocábamos exactamente ahí, ensayábamos en unas cuevas que eran propiedad de un tratante de ganado, y que a veces hacía de transportista de grupos de rock como nosotros, lo que quiere decir que las cabras y nosotros viajábamos en el mismo vehículo, en días alternos, afortunadamente.

-Un disco siempre pienso que es una herencia que dejas, pero para un músico la esencia de lo que hace imagino que es el directo y sobre todo estar cerca de su público. ¿Qué opinas?

-Las dos facetas son muy importantes, el disco obviamente es algo que queda ahí para la historia, pero los conciertos también quedan en la memoria de la gente. Yo me acuerdo de conciertos en los que he estado como espectador y los guardo como experiencias imborrables, aunque fueran hace muchos años.

-Con el bagaje que llevan en la música, hoy muchos se preguntan y dadas las especiales circunstancias, si se puede vivir de la música.

-Los músicos estamos acostumbrados a vivir a salto de mata. Tienes un par de años buenos y luego te vienen tres malos. Eso ha sido así desde el principio.

-Me gustaría saber si mantienen las ilusiones del principio o con los años y la experiencia se conlleva de otra manera.

-Para qué voy a engañarle, no es lo mismo. Lo que no quiere decir que sea peor. Por ejemplo, ahora tocamos mucho mejor que cuando empezamos, y creo que hacemos mejores canciones, lo que ocurre es que la nostalgia es un sentimiento muy poderoso y siempre tendemos a creer que al principio, cuando éramos muy jóvenes, todo era mejor. No es así.

-En estos años de andanzas en los escenarios, hay algo de lo que se arrepienten.

-Pues supongo que sí habrá cosas de las que arrepentirse, pero ¿sirve de algo?

-Vienen a Almería una tierra cercana y donde quieren a la banda 091. ¿Como es la relación con esta tierra?

-Magnífica. Hemos tocado en esta ciudad y en muchos pueblos de la provincia en infinidad de ocasiones. Creo recordar que aquí en la capital la primera vez que tocamos fue en un concierto que se organizó en fin de año del 83. Ya ha llovido desde entonces, pero aquí seguimos.

-¿Qué va a poder disfrutar el público, que acuda a vuestro concierto en Almería?

-La gente va a ver sobre el escenario a una banda de rock al completo, con lo que eso conlleva en cuanto a actitud y energía. Con un repertorio que mezcla las canciones del último álbum con las piezas clásicas del grupo.

-Finalmente, y dada la pandemia que asola a medio mundo, como veis el futuro de la música, en especial, y de la cultura en general.

-Muy complicado. La crisis ha golpeado a todos los sectores, y seguirá haciéndolo, pero para la música y las artes escénicas en general está siendo especialmente duro. Y no parece que el fin de todo esto esté cerca.