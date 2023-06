José Ramón Parra presenta ‘La mudanza’, que se ambienta en el Parque Natural de Cabo de Gata

Rodeado de numeroso público, José Ramón Parra Bautista presentó la novela La Mudanza, de la editorial Soldesol, que cuenta la historia de cuatro personajes que confluyen en el parque natural Cabo de Gata-Níjar: un empleado de banda recién jubilado, una migrante de cubana, una mujer que vive en Rodalquilar y una joven. Una novela llena de color, con una lírica abundante, una trama dura, y que, como asegura el autor, tiene un final esperanzador.

José Ramón Parra explica que “los escritores podemos ser de plano o brújula. Los primeros tienen todo planificado antes de iniciar el texto. Yo soy de brújula, me pongo a escribir y no sé qué va a pasar. Me dejo llevar y busco dotar de profundidad a los personajes”. En esta línea, los cuatro personajes están en proceso de destrucción y se dejan influir por la magia de Rodalquilar.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, participó en la presentación, afirmando que “desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería apoyamos de manera decidida todas las expresiones creativas, y en el caso de la literatura, el momento en el que autor se sienta delante del ordenador, con la pantalla en blanco, y crea una historia que debe captar el interés del lector en un mundo hiperconectado, es uno de los más complejos y, a la vez, hermosos. Es lo que ha hecho José Ramón Parra, que no sé si inspirado por el ambiente idílico del parque natural de Cabo de Gata ha escrito la novela titulada La Mudanza, que no puede tener un argumento mejor, como es el de personas que se deshacen y vuelven a levantarse apoyadas las unas a las otras”. Cruz recalca que “en el actual mundo digital no debemos olvidar una de las patas sobre las que se asienta la cultura, como es la palabra, que unida a la música y el movimiento, es capaz de emocionar ya sea con un libro, un concierto o un espectáculo escénico. En este caso hablamos de la literatura, género que desde el Área de Cultura apoyamos con la Feria del Libro y diferentes propuestas a lo largo del año”.

Aseguró que “José Ramón Parra demuestra que es una persona curiosa, un gran lector y un excelente narrador, que nos atrapa desde el primer instante en esta apasionante historia”. Abogado de profesión y profesor de la Universidad de Almería durante dos lustros, lo suyo ha sido un acercamiento reposado a la literatura. A través de sus artículos en medios de comunicación, ganando concursos de relatos cortos, una primera novela en 2010, Udrí y ahora La mudanza, donde demuestra su calidad para entrelazar historias.

Sol Ravassa, directora de la editorial, valoró “la lírica de las descripciones de José Ramón a lo largo de la historia. Es inevitable que empaticemos desde el primer instante con los personajes”. El acto literario se celebró en el restaurante La Bellota y el Buey de Almería.