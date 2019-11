El bailaor almeriense Julio Ruiz estrena ‘Bula’ mañana jueves en el Museo de Almería

Bula es una pieza coreográfica para espacios no convencionales creada por Julio Ruiz, con dirección escénica de Daniel Doña y Antonio Campos como artista invitado. Su estreno tendrá lugar mañana jueves 21 de noviembre a las 20:30 horas en el Museo Arqueológico de Almería dentro del ciclo Encuentros con Jóvenes Creadores que organiza el Instituto Andaluz de la Juventud. La entrada es gratuita.

Antonio Campos explica la sinopsis del espectáculo destacando que ‘’Quiero hablarte de él, si, de él, aunque te cueste creerme. Yo lo hice y al final fue mi amigo, y me di cuenta que lo necesitaba para amarte y saber lo mucho que puedo llegar a quererte. Sí, ¡a ti! no mires para detrás, ¡es a ti! si a ti, no reniegues”.

“No te has de amedrentar, sólo tienes que aprender a mirarle de frente y no juzgarle. Déjalo que vaya y venga, no le asustes, que tiene alma de bravo y se defiende con fiereza por tu mente. Tú... déjalo que vaya y venga a su amor y será eso, amor y no dolor ni pena en tu simiente. Llámale por su nombre, fuerte sin miedo que el miedo es el que te hace quererle”, concluye Campos.

Hay que recordar que el pasado 1 de junio, Julio Ruiz estrenó en el Auditorio Maestro Padilla su espectáculo 1993. “Es un espectáculo flamenco de una hora de duración y aparecen todos los estilos del flamenco que yo como bailaor puedo abarcar. Hay una parte más conceptual, y otra parte más folclórica”, comentaba el bailaor almeriense.

Julio Ruiz lleva una trayectoria intachable aun siendo muy joven. Nació en diciembre de 1993. Julio Ruiz realiza sus estudios de Baile flamenco en el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez y de Danza Española en el Centro Andaluz de Danza.

“Con ocho años entré en el Conservatorio de Danza de Almería y gracias a mis padres que siempre me han apoyado yo he viajado mucho para formarme con artistas de la talla de Antonio Canales, Farruquito, Manuel Liñán, Olga Pericet, Pastora Galván, Daniel Doña, Fuensanta La Moneta, Rafael Campallo, Eva Yerbabuena, Rubén Olmo, Manolete y Guadalupe Torres”.

“Tuve claro desde que tenía cinco años que mi vida giraría en torno al baile. Y en estos años me he perdido muchas cosas, porque vivo por y para esto. Todo mi tiempo prácticamente lo dedico a prepararme. Es una profesión muy sacrificada que requiere muchísima dedicación. Yo siento que empiezo a recoger ahora los frutos de este tiempo”. Está claro que Julio Ruiz nació para bailar.

Ha impartido diferentes cursos en la provincia de Almería y Sevilla. A su vez inició un viaje hacia sus vivencias flamencas plasmándolas en su primer espectáculo llamando Retazos siendo estrenado en Almería en 2015. En 2017 es invitado como bailaor solista dentro del 51º Festival Flamenco de Almería.

Ha formado parte de La Fura dels Baus, realizando el espectáculo El Amor Brujo, en el papel de Carmelo como protagonista de la obra. Ha estado en varias ocasiones en giras por América (Nueva York, Sao Paulo, etc) como bailaor solista, al igual que en giras por toda España. También ha estado en varios festivales importantes como es el Festival de Jerez, bajo la dirección de Fuensanta La Moneta y en la Bienal de Flamenco de Sevilla.

Julio Ruiz fue el ganador del Primer premio del V Certamen Andaluz de Jóvenes Flamencos. Desencaja 2014, organizado por la Junta de Andalucía y el Instituto Andaluz de la Juventud.

También fue ganador de la beca Compañía Residente Daniel Doña dentro del concurso de Danza Española y Flamenco del Distrito Tetuán en Madrid. Obtuvo el primer premio II Concurso de jóvenes Flamencos, organizado por la Federación de Peñas Flamencas de Málaga.

Julio Ruiz obtuvo el segundo premio del V Concurso de Danza Española y Baile Flamenco de Almería. También ganó el Premio Bailarín Sobresaliente en el 26º Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco celebrado en Madrid.