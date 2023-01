El LXI Velorio Poético del próximo jueves en Clasijazz contará con Concha Castro de invitada

El LXI Velorio Poético de Almería, que se celebra el jueves, 2 de febrero, a partir de las 20 horas en Clasijazz, contará con la poesía de Concha Castro. La autora Concha Castro nació en una aldeíta de las montañas orensanas. Eran aquellos años de la posguerra. Sus padres eran maestros de pueblo. Los niños disfrutaban en aquel mundo natural de cuanto necesitaban para ser felices y libres: sol, lluvia, árboles, flores, pájaros y bichos. Otra historia era la de los mayores en aquel tiempo lleno de tantas necesidades.

“Los niños de las aldeas, si teníamos la suerte de poder estudiar una carrera, tendría que ser, en mi caso, en un internado religioso. Mi padre dijo: “Serás maestra”. Era lo que había, sin discusiones. Así pude descubrir que la cercana convivencia con los niños eran un trabajo y una experiencia apasionantes. Los niños eran seres naturales, como ellos mismos y como aquel reino natural que había disfrutado en mi infancia. Supe cuando me jubilé que necesitaría otros cuarenta años para aprender lo necesario y estar a su altura”, recuerda Concha Castro.

“En las escuelas no había libros de lectura con los que pudieran conocer el placer de descubrir el valor, la belleza y el poder de la palabra escrita. Bajo el seudónimo de “autor desconocido” descubrí también que escribir no era sólo un capricho infantil. He tenido la suerte de recibir algunos premios literarios que me ayudaron a apaciguar mi conciencia respecto a la calidad de los textos que podía ofrecerles”, asegura.