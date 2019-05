La cantautora almeriense Loli Muñoz presenta mañana en el Apolo su primer trabajo discográfico, ‘Ven a mí’

Un concierto que promete ser de emociones fuertes. La cantautora almeriense Loli Muñoz presentará mañana, martes, 14 de mayo, su primer trabajo discográfico ‘Ven a mí’. Un álbum con el que da muestras de su afán de superación, con un concierto donde se abonará una parte de la entrada a la asociación contra el cáncer en Almería, destinado a la investigación. La cita comenzará a las 20:30 horas y forma parte de la programación de la ‘Primavera Cultural’ puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas tienen un alto ritmo de venta y tienen un precio único de 12 euros. Se encuentran a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web www.almeriacultura.com y también lo estarán en la propia taquilla del Apolo desde dos horas antes del comienzo del espectáculo si es que todavía quedarán disponibles.

La filosofía de Loli Muñoz es sencilla: que la música sea el vehículo de emociones y concienciación de valores. ‘Ven a Mí’ fue grabado por el productor Jesús Yanes en Miami, Madrid y Marbella, cumpliendo así su sueño. En su espectáculo le acompañan cinco grandes músicos como son Diego de Haro, César Gutierrez, Chema Alonso, Tete Aguilera y Porlán

Los temas de las canciones son profundos y sensibles a los problemas sociales destacando, por ejemplo, ‘Amor del Tinto’, dedicado a todas las personas que sufren cáncer, con la pretensión de dar fuerzas y dar amor a todos los que te ayudan cuando esto ocurre incluido el personal sanitario. Se emitirá también un videoclip grabado en Miami que da título al disco, con la canción ‘Ven a mí’.

“He pasado por un grupo de Rock, por un grupo de folclore, por un coro rociero, en solitario con canciones para galas benéficas donde nunca he cobrado por actuar. Mis canciones al final iban a parar a un cajón. Pero mi vida cambió cuando conocí al productor musical Jesús Yanes. Me apunté en su academia de canto y me escuchó quedando en que pronto grabaríamos mis canciones”, cuenta con orgullo Loli Muñoz.

Pero la vida de Loli se vio truncada porque fue diagnosticada por un cáncer de riñón en estado avanzado. Había que operar urgentemente, se estaba muriendo. “Aquella noticia hubiese tumbado a cualquiera, pero yo tenía pendiente cantar mis canciones”. Loli Muñoz es un ejemplo de bondad, de corazón y de talento.