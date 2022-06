Loli Muñoz se une a Pepe Usero y Lucía González en ‘Tres patas pa’un banco’

“Mi salud es estable, sigo con mis revisiones después del cáncer, siguen saliendo problemillas que hay que ir afrontando, pero intento vivir la vida adaptándome pero intensamente dentro de lo que puedo. Durante la pandemia he seguido componiendo, es algo innato en mí y que no quisiera perder, surge después de una sensación o un sentimiento y eso te hace sentirte viva, así que tengo muchas canciones para ir sacando”, sostiene.

En cuanto a Loli Muñoz recordar que sacó el disco Ven a mí. “Ese disco supuso una experiencia maravillosa en mi vida. La pandemia ha condicionado mi vida, pero siempre procuro sacar el lado positivo de la vida. Ahora me cuido más, estoy en el campo como sabéis, porque a parte de la música me encantan los animales y la naturaleza y cuando estás en ella aún más la entiendes y la amas. Es tan hermoso vivir aquí....donde encuentro la calma que todos necesitamos, y para componer es un sitio ideal”.

La artista nacida en Tabernas tiene mucho material grabado

“Tengo material grabado en el estudio Villalobos del que próximamente iré sacando, con la colaboración de Almudena Bernal, Germán , su pareja, Lucí y Pepe, los hermanos de Haro, Diego y Antonio, César Gutiérrrez, Chema Alonso etc. He puesto en mi canal la canción de Amigo mío, tocada por Tres Patas pa’un banco; y estoy terminando mi primer videoclip, dirigido por mi, con un fotógrafo excepcional como es Fiyo, el tema se llamará Madre; y espero que os guste. Toda una experiencia”, explica. “La música es el eje de mi vida, después de mi familia. Ahora mismo estoy en un taller de coral, me quedaba por vivir esta experiencia, que por cierto actuamos el día 3 de julio, en nuestro teatro de Tabernas, lo dirige Jesús Valverde, sigo con el coro rociero Taray; donde este año he compuesto algunas canciones, en el grupo de folclore Maestro Gálvez;, en el nuevo grupo Tres Patas pa’un banco; y componiendo en solitario. Así que sigo muy activa musicalmente moviéndome en mi entorno inmediato y adaptándome a mis circunstancias de salud”, concluye la artista.