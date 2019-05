La almeriense Lorena Fernández presenta su novela ‘Creo que me llamo Carla’ en El Ejido

Lorena Fernández Puertas, almeriense, residente en Balerma, acaba de publicar su primer libro, editado por Letrame Editorial, Creo que me llamo Carla. Una historia ficticia a la que fue dando forma tras una experiencia propia con la violencia de género. Tal y como cuenta la autora, “pude conocer y vivir de cerca la historia de otras mujeres que habían vivido situaciones similares”.

A partir de ese momento, comenzó a prestar especial atención a los continuos daños que esta lacra provoca en la sociedad cada día. Y en todo ello es en lo que se ha inspirado Lorena para escribir su primer libro. Así, explica que “pienso que es necesaria la toma de consciencia general y que las pinceladas de realidad de esta novela pueden ayudar a muchas personas con la detección, prevención y erradicación de relaciones tóxicas”.

En esta línea, Lorena cuenta que “a veces hay recuerdos tan dolorosos que es mejor olvidar”. En este sentido, Carla, la protagonista de su novela, “vuelve a nadar a contracorriente en busca de sus recuerdos perdidos. Tal vez, si fuese consciente de ellos ni siquiera trataría de rescatarlos”. La autora destaca “las hipnosis regresivas” como el plato fuerte de su historia, ya que son el hilo conductor hacia el pasado incierto de la protagonista, quien va descubriendo, al mismo tiempo que el lector, los entresijos del ayer”.

Lorena ha querido lanzar un mensaje claro en su libro, “dicen que el amor tiene razones que la razón desconoce, pero si te maltrata no es amor”. Creo que me llamo Carla es una lectura intensa que habla de la lucha, la resiliencia, el desapego y la posibilidad de salir de ahí. “De decir ¡ya no más! ¡hasta aquí!”.

Lorena siempre ha tenido claro que quería escribir. En la adolescencia hizo sus primeros pinitos y desde entonces no ha dejado de escribir. “Escribir me ayudaba a descargar emociones”. Reconoce que suele escribir poesía, pero “me enfrasqué de lleno en la aventura de comenzar a escribir una novela y lo logré”. Así ha nacido Creo que me llamo Carla, una historia que, a pesar del poco tiempo que lleva en el mercado, está recibiendo muy buenas críticas.

Hoy, jueves, 30 de mayo, a las 20 horas, se presenta ante el público. El acto se celebrará en la Sala B del Teatro Auditorio de El Ejido.