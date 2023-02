Luis Caparrós: “Necesito escribir y rellenar las hojas en blanco con mis vivencias”

Este jueves, 16 de febrero a las 19:30 horas, el escritor almeriense presenta su última novela Urbanismo, más allá de la razón. Ella, Libertad en el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería. El autor, que ha estado años en política, estará acompañado por Benjamín Soriano, Andrés Molina, Francisco Carrasco, Juan Miguel Tortosa y Antonio Martínez.

-Urbanismo, más allá de la razón. Ella, Libertad es su última novela. ¿De forma resumida qué ha querido contar en esta obra?

-Esta novela viene a recoger toda una época de recuerdos y muchas presiones que viví a consecuencia de las irregularidades urbanísticas. Son sentimientos de luchas por mantener en pie la credibilidad de nuestro ordenamiento jurídico y el respeto a la ley, y también de dignidad frente a la codicia y especulación de alguna gente que pretendía construir a toda costa sin importarle la normativa. Me estoy refiriendo especialmente a las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable. Era necesario defender con tolerancia cero a La Junta de Andalucía y a nuestra tierra frente a los que pretendían colonizar con arrogancia y hechos consumados, y además, y eso es lo grave, con el falso mensaje de que lo que traían era riqueza para la población, cuando fue todo lo contrario como hemos podido ver con el transcurso del tiempo que nos han dejado un territorio herido medioambientalmente, como han sido muchas de nuestras fuentes, por no hablar paisajísticamente, deterioro de la imagen y credibilidad de nuestras instituciones públicas.

-¿Cual es el objetivo de esta novela que se sitúa en los inicios del siglo XXI?

-El objetivo de esta novela es reflexionar con lo ocurrido, ahora, una vez que el tiempo ha curado bastantes cicatrices. Contar mi verdad de lo que ocurrió y sobre todo, explicar la importancia del urbanismo de una manera sencilla para los comunes de los mortales y la importancia del mismo como instrumento capaz de crear riqueza y bienestar para la población como herramienta vertebradora del territorio.

-¿Qué le ha llevado a escribir esta novela?

-La necesidad de contar la verdad de los hechos que ocurrieron, y, sobre todo, hacer un pequeño homenaje a tantas familias que se arruinaron muy injustamente sin ser culpables de nada.

-Antes ha escrito cinco libros, entre ellos uno donde narró su vida política y también su vida como maestro de escuela. Fueron etapas claves en su vida. ¿Cómo las recuerda?

-Son etapas muy enriquecedoras de mi vida a las que recuerdo con mucho cariño y nostalgia. El paso por la política me ha permitido ser un privilegiado por la oportunidad que me dio para serles útiles a mucha gente. Una felicidad indescriptible que he sentido al ver el rostro sonriente de familias cuando recibían la llave de su casa o se les colocaba un ascensor en su bloque liberando a los viejecitos al poder bajar a la calle.

-¿Qué significa la literatura en su vida, me refiero a escribir? ¿Desde cuando escribe y cómo un día se decide a publicar?

-La literatura es una necesidad imprescindible para mí. Necesito escribir y rellenar las hojas en blanco, con mis vivencias y sentimientos, con las que alimento mi alma. El escribir es algo innato en mí desde mi infancia y el decidirme a publicar se lo debo a mi amigo Fausto Romero, que en paz descanse, que fue el que leyó algunos de mi borradores y me animó a publicar.

-Ahora imagino que va imparable. ¿Qué tiene a la vista? ¿De que tratará su próximo libro?

-Sí, ahora quiero escribir, sobre aquellos aventureros navegantes del finales del siglo XV y XVI que fueron capaces de descubrir la globalización del mundo.

-Su familia ahora que usted ya dejó la política activa, cómo se ha tomado su vena literaria como escritor.

-Creo que se lo han tomado muy bien y con mucha felicidad al verme liberado de la responsabilidad de la política y por ser mucho más generoso con ella al poderle dedicar todo el tiempo del mundo en especial a mi mujer y a mis nietos.

-Desde su óptica, ha cambiado mucho la política desde la época que era alcalde de su pueblo a ahora.

-Sí, ha cambiado muchísimo. Ahora todo es más artificial, forzado y con menos sentimiento. Antes la política era mucho más cercana y rezumaba por la piel las ganas de ser útil por resolver los verdaderos problemas de las gentes comunes, sobre todo, las de las pequeñas cosas que no dejan a las personas ser felices.