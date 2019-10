Luz Gabás: "Se puede mirar al pasado para conocerte, pero nunca para odiarlo o destruirlo"

La escritora Luz Gabás presentó el pasado jueves su última novela El Latido de la Tierra en el Centro de Cultura de Cajamar, invitada por Diario de Almería dentro del ciclo Diario de los Libros. En este acto literario participaron la vicerrectora de Comunicación y Extensión Universitaria, María del Mar Ruiz; Antonio Lao, director de Diario de Almería y Antonio Galindo, coordinador de Diario de los Libros.

Gabás que se sometió a las preguntas de Antonio Galindo, habló de su última obra que hace justo un mes salió a la venta, aunque también hizo alusión a sus otras tres novelas, sobre todo la primera, Palmeras en la nieve, que tanto éxito le dio, sobre todo después de ser llevada a la gran pantalla.

La escritora nacida en Monzón (Huesca) recordó que la novela “El Latido de la tierra no pretendía ser una reivindicación del mundo rural, yo siempre he vivido vinculada al mundo rural, entonces prefiero hablar de oportunidad rural no de la España vacía o vaciada”.

“Yo siempre había querido escribir Palmeras en la nieve, porque mi padre había estado trabajando en las explotaciones de cacao de Guinea Ecuatorial y me había hablado tanto de Guinea, porque le marcó mucho. Pensé que sería buena idea, que más personas conocieran esta historia que cuento en la primera novela. La obra es un homenaje a todas las narraciones que me hacía mi padre, y algo que tenía pendiente con él, una vez ya fallecido”.

Gabás también hizo referencia a la película que tanto éxito tuvo con la presencia de Mario Casas. “Yo no conocía el mundo editorial y mucho menos el mundo del cine. Me comentaron que había una productora interesada en llevar la novela al cine, y me pareció buena idea. Apenas intervine en el guión y me lo pasé bien. Disfruté mucho. La película llevó al cine a gente joven, porque estoy segura que no se iban a leer un ladrillo de más de 700 páginas. Muchos jóvenes se interesaron por la historia de la novela gracias a la película”, comentó.

Con respecto a la segunda novela titulada Regreso a tu piel ambientada en el siglo XVI, donde la brujería es un tema fundamental en la trama de la historia. “La brujería es un tema que atrae mucho y escribir esta novela me hizo cambiar el concepto que yo tenía sobre la brujería. A mi me intrigaba cómo en una población del Pirineo pequeña, en dos meses pudieron ahorcar a 24 mujeres acusadas de brujería y no fue la Inquisición. Estas mujeres fueron ejecutadas por intereses locales”.

La tercera novela Como fuego en el hielo, es una novela romántica, estructurada en torno a un balneario en la España de mediados del siglo XIX. La última novela de Gabás titulada El latido de la Tierra se centra en el paisaje rural. “Esta novela quería que sucediera en un lugar identificable. El paisaje es un personaje más y tenía que ser un lugar despoblado, ya que estaba diseñando una novela que se entiende como símbolo de la despoblación del alma, es decir, la pérdida de ilusión”.

“La novela es un homenaje a mi generación, es decir, a las personas que tienen ahora en torno a los 50 años. Me apetecía escribir sobre lo que percibía de mi generación, como es la desilusión, el desencanto y algo de hartazgo. Todo esto lo encajé en la novela como algo simbólico”, apunta.

“La novela viene a advertir sobre un exceso de nostalgia, y advierte que se puede mirar al pasado para conocerte y continuar adelante, pero nunca para odiarlo, destruirlo o aferrarte en exceso a él. Ese es el resumen de la novela y de mi generación”, dijo.

Luz Gabás también explicó la importancia de la música en su última novela. La escritora a la que le apasiona el heavy metal, ha incluido en El Latido de la Tierra títulos de canciones a cada uno de los capítulos de la obra. “El título de cada capítulo incluye el título de una canción que me gustara mucho en mi época y que hoy día me siga gustando; luego tenía que tener relación con el contenido del capítulo y también relación con el tono del capítulo. No es una recopilación de las canciones de la juventud de Luz Gabás, sino que a medida que pasa el tiempo se van incorporando otras canciones actuales maravillosas”.

“La novela es muy positiva, y deja abierta la puerta a la esperanza. No cualquier tiempo pasado fue mejor” subrayó. La presentación de la novela tuvo una gran acogida con una buena asistencia de público, donde Luz Gabás, una enamorada del paisaje rural, mostró su alto grado de simpatía. Fue un acto que para muchos se hizo corto porque fue ameno y además Luz Gabás se sintió feliz de estar en Almería.