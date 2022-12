El almeriense Manu García graba el videoclip de ‘Juana Paca’ en la Rambla de Almería

El cantante almeriense Manu García grabó ayer por la tarde el videoclip del tema Juana Paca en la plaza de las Velas junto a la Noria. Ese tema solamente lo había cantado Manu García en Viator y en el Teatro Apolo de la capital en el homenaje a José López.

“La reacción del público cuando escucharon el tema tanto en Viator como en el Apolo fue fascinante, yo de hecho no pensaba hacer ni videoclip pero me di cuenta que la gente se sabía la canción y el propio baile del tema gustaba mucho, con lo cual me animé a hacer el videoclip”. De hecho, ayer a través de redes se convocó una quedada masiva con el fin de participar en el videoclip sin restricciones de edad aunque se pedía que la persona que acudiera, bailara.

Juana Paca revolucionó a todos los participantes en el videoclip y lo que quiere Manu García es que la canción se escuche. De hecho ayer consiguió que los que acudieron a la llamada bailaran y cantaran e interactuaran entre ellos.

Ayer fueron abuelos, padres e hijos los que quisieron participar en este videoclip que cuenta con la presencia de la actriz Mar Martínez. Los productores son Sander de Almería y Miguel García de Barcelona que ha grabado con Omar Montes y Aitana. El vídeo ha sido realizado por Paula Devalis, siendo los compositores Manu García y Ramón Suárez.

Tras la conclusión de la grabación, Manu García señalaba que “ha sido increíble todo el proceso de la grabación, me ha encantado ver gente de todas las edades bailando. Me ha hecho mucha ilusión ver a personas mayores disfrutando de esta canción”.

Manu García (1992) es un cantante almeriense que lleva 13 años en el mundo de la música. Todo comenzó gracias a un casting de Operación Triunfo, donde llegó al casting final con tan solo 17 años. Eso fue lo que le dio ánimos para comenzar a buscarse un hueco en el mundo de la música. Gracias a eso empezó su carrera como cantante en Orquesta Fusión. Tras un año en Fusión dio un paso más allá con Orquesta Pentagrama, donde estuvo siete años. Actualmente es vocalista y parte muy importante de Orquesta El Norte.

Tiene dos discos en el mercado, Sumando Momentos, su primer álbum, y Sonríe, tras la cuarentena.

Este último año ha conseguido hacer ‘Sold out’ en varias ciudades de España además de haber podido cantar en Galicia, Málaga, Canarias, Madrid (ante 2500 personas), Solazo Fest (con aproximadamente 10.000 personas) y cerrando gira en el Teatro Apolo de Almería.