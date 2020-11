‘¡Viva!’, de la compañía de Manuel Liñán, llega este viernes al Auditorio Municipal Maestro Padilla

Sorprendió en su estreno en solitario con Tauro. Mundo y Aparte y Sinergia le confirmaron como una auténtica revelación del baile y la danza en España. Después llegarían los primeros premios y más espectáculos. Nómada, Reversible, Baile de Autor… y más premios: Max o el Premio Nacional de Danza, entre otros muchos. El bailaor, coreógrafo y director Manuel Liñán ofrece uno de sus últimas creaciones, ¡Viva!, este viernes, 27 de noviembre, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, a partir de las 16 horas y en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Las entradas se encuentran ya disponibles en la taquilla municipal del Apolo o en www.almeriaculturaentradas.es. Tiene un precio de 15 euros. Todas las citas programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo para poder disfrutar con tranquilidad de la #CulturaSegura.

¡Viva! es un valiente, arriesgado e imprescindible montaje escénico en el que se rompen los límites de la privacidad y los sueños para hacer realidad los sentimientos ante el público. Con seis hombres vestidos como bailaoras. El propio Liñán desvela así el germen de este espectáculo. “De pequeño me encerraba en mi cuarto y me vestía con la falda verde de mi madre. Me adornaba el pelo con flores, me maquillaba, y bailaba a escondidas. Ese baile era impensable fuera de esas cuatro paredes”.

De aquella memoria íntima de la infancia nace ‘¡Viva!’, en unas circunstancias, donde reglas sociales y artísticas imponen de alguna manera a que el artista deba manifestarse según su género. “Después de que la ilusión el deseo y la necesidad, se hayan visto aislados, permaneciendo en silencio durante años, ‘¡Viva!’ ve la luz, rememorando aquellos instantes. Dejando abierta esa puerta que separa, lo que se convirtió en privado con lo público. Un grito a la libertad de la transformación, que no siempre implica una manera de enmascararse, sino más bien una desnudez”.

En clave de celebración, Liñán propone la pluralidad del baile, las distintas formas y la singularidad de cada una de ellas. Junto a seis bailaores-bailarines, que serán los encargados de explorar y bucear en este universo fascinante del travestismo, y exponer así, la parte formal de estas identidades, que forman la propia naturaleza del ser humano.

El espectáculo cuenta con la dirección musical de Francisco Vinuesa, encargado del toque para el cante de David Carpio y Antonio Campos, violín de Víctor Guadiana y percusión de Kike Terrón.

Manuel Liñán

Manuel Liñán no es sólo bailaor sino también coreógrafo y director. Es invitado en numerosas ocasiones para coreografiar espectáculos por compañías como el Ballet Nacional de España, Rafaela Carrasco, Teresa Nieto y el Nuevo Ballet Español. Bajo estas premisas surge ‘Rew’ con Daniel Doña, un proyecto que le permite desarrollar un trabajo de coreografía y dirección conjunta.

En 2008 comienza su andadura en solitario estrenándose con ‘Tauro’. Más tarde continúa con ‘Mundo y Aparte’ y ‘Sinergia’, espectáculos con los que tuvo la oportunidad de recorrer numerosos festivales de prestigio como el Festival de Jerez, que le valió el premio bailarín revelación 2012. Un año más tarde le es concedido el Premio Max de las Artes Escénicas como mejor intérprete de danza masculino y el Premio de la crítica Flamenco Hoy como mejor bailaor.

En 2014 estrena ‘Nómada’ en el marco del Festival de Jerez, espectáculo de gran formato donde pone de manifiesto sus dotes como bailarín y coreógrafo extraordinario. Gira con este espectáculo en los mejores Festivales del mundo. En 2016 presenta su último trabajo ‘Reversible’ ganando el premio de la Critica del Festival de Jerez y ha pasado por los mejores Festivales especializados como por ejemplo: Festival de Nimes, Bienal de Holanda y Flamenco Festival London.

En 2018 presenta ‘Baile De Autor’, una propuesta íntima que estrena en el Teatro Villamarta, dentro del Festival de Jerez. Este espectáculo continúa en gira nacional e internacional.