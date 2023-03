Marcelo Maussé: "Los colores que aporta la luz almeriense genera un tono único”

–Lleva más de 20 años dedicado a la fotografía. ¿Cómo llega a este mundo artístico?

-Siempre me atrajo la fotografía y cuando tuve la oportunidad me compré un equipo analógico el cual me ayudó a descubrir esta pasión que hoy en día es mi profesión.

-Imagino que desde sus inicios a día de hoy, sus trabajos han ido variando. ¿Qué fotografiaba cuando se inicia y hacia donde se ha focalizado con el paso del tiempo?

-Mis trabajos por suerte variaron para hacer el ritmo más entretenido en muchos y distintos sentidos, pero mi estilo y mi visión no. Siempre fue la fotografía publicitaria la que movió, la de producto, la que incluso en escenas cotidianas ya marcaba mi ADN fotográfico con ese estilo inconfundible que fui desarrollando y perfeccionando con el tiempo.

-Por los trabajos realizados he visto que es un artista muy creativo, ya que ha hecho desde retrato hasta fotografías de alimentos, que no parece nada fácil. ¿En fotografía que es lo que más le apasiona Marcelo?

-Me especializo en moda y en alimentos pero realicé casi todo tipo de fotografías, automóviles, embarcaciones, producciones publicitarias, joyas, alimentos de todo tipo, posados y retratos a chefs y personalidades. Mi mayor pasión es siempre el nuevo proyecto que se me presenta. Es como mi primera fotografía, me aporta el mismo interés y compromiso de querer hacerla y voy siempre a por esa toma que es un desafío y me llena de entusiasmo, me estimula.

-Quizás la fotografía publicitaria ha centrado el grueso de su trabajo a lo largo de dos décadas. Ahora acaba de obtener el título de director de fotografía. ¿Qué supone en su trayectoria este título?

-Me abre puertas dentro de un panorama que ya lo venía necesitando. Abordar proyectos de películas, series, acompañar a directores y realizadores de cines en un mismo camino común es un aspecto que tenía pendiente y este título me posibilita profundizar en ese mundo tan apasionante donde la fotografía fija y la fotografía moovie van paralelas y unidas en un código de lenguaje visual único, especial y es un ingrediente básico para cualquier realización.

-Me gustaría saber su opinión sobre el hecho de que ahora la mayoría de las personas se consideren fotógrafos por el hecho de hacer fotografías.

-La gente se considera fotógrafo porque ahora tiene más accesibilidad para hacer fotos por contar con herramientas más prácticas y medios al alcance de todo el mundo, pero eso no quiere decir que sea fotógrafo. El fotógrafo es un estilo de vida y se cultiva en una trayectoria a través de nutrirse, practicar incesantemente, perfeccionarse, etc. El fotógrafo se hace primero naciendo fotógrafo, hay algo que le dice en su interior que debe serlo porque lo siente. Todo esto se nota y es evidente entre un resultado fotográfico y otro, del que lo es y él que no lo es.

-De las máquinas analógicas que todavía existen se ha pasado a máquinas digitales. Ese paso cómo lo ha llevado usted.

-Muy bien, yo comencé con analógico y deseaba entrar en lo digital porque me quedaba corto el proceso analógico. El mundo fotográfico digital es más complejo y ofrece más posibilidades creativas de realización obteniendo resultados que con el analógico no se podían lograr.

-Ahora también todo el mundo hace fotografías con el móvil. ¿Usted es partidario del móvil para hacer una fotografía y salir del paso? Los grandes fotógrafos aseguran que el móvil no es precisamente para hacer fotografías.

-Tiene que haber de todo, son instrumentos de ejecución y cada uno elige lo que quiere con lo que mejor se sienta en su utilización y resultado final. En mi caso uso móvil para acelerar los procesos previos de ejecución productividad y es lo ideal, luego, al momento de fotografiar uso mi equipo profesional que cada día renuevo e invierto para tener la mejor tecnología y calidad de imagen. Y si puedo también tiro de analógico, aunque los materiales ya están desapareciendo por no fabricarse más.

-Vive en la provincia de Almería. En términos cinematográficos es la ciudad de la luz. ¿Es el entorno perfecto para la fotografía?

-Sí, exactamente es una luz limpia, brillante y que uno puede dominar, más allá de las cantidad de horas que ofrece el día y es un aspecto muy importante para hacer exteriores y producciones complejas. Los colores que aporta la luz Almeriense genera un tono especial y único, muy anhelado por los que sabemos que la luz en la fotografía es todo y que necesitamos controlar esa fuente lumínica tan poderosa y eficaz en cada toma siendo una necesidad inevitable.

-¿En qué proyectos está trabajando en este momento?

-Estoy con la producción de tres proyectos personales. Una saga de personajes que llevo tiempo desarrollando, una exposición de materia y formas y con great chefs, una edición especial de libros fotográficos dedicados a grandes personalidades de la profesión de la restauración. Luego tengo en curso tres presentaciones a premios fotográficos destacados para profesionales donde espero tener suerte.

-¿Qué le pide al futuro?

-Seguir viviendo de la fotografía. Para mí es mi vida entera y la fotografía me nutre, me estimula cada día y sin ella me sentiría perdido. Ser fotógrafo fue lo que quería ser desde el primer instante que empecé mi andadura y aún me queda mucho por realizar en esta carrera interminable de desafíos interesantes y seductores. Espero un futuro por recorrer con mi ojo puesto en el obturador y espero hacer las mejores fotos cada día.