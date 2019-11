Mari Trini Callejón comparte sus paisajes, retratos y bodegones en la sala Jesús de Perceval

La vocación puede llegar en cualquier momento, y a Mari Trini Callejón le alcanzó en la madurez, lo que no ha sido óbice para que desarrolle una espléndida carrera artística, la cual puede disfrutarse en la exposición inaugurada en la tarde de ayer, jueves, en la sala Jesús de Perceval del Espacio 2 de Almería.

Son 23 obras (18 óleos y 5 acuarelas) con las que el público puede disfrutar de paisajes almerienses, marinas, bodegones y retratos, fruto de una inspiración trabajada por la pintora a lo largo de los años con la escuela taller de María del Mar Martínez y con la Asociación de Acuarelistas Almerienses, fundada por Julio Visconti, de la que es miembro desde 2008.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, acompañado por el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, han inaugurado la muestra, destacando que “la actividad es constante en esta sala Jesús de Perceval, pero es algo que podemos aplicar a todo el Museo de Arte, en este Espacio 2 y también en Doña Pakyta, gracias a la colaboración constante que mantenemos Ayuntamiento de Almería, Diputación de Almería y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino”.

Esta frase la desarrolla Carlos Sánchez afirmando que “Espacio 2 y Doña Pakyta se están convirtiendo paso a paso en un referente para los amantes de la pintura, no solo de Almería, sino de otras provincias y de otras partes del mundo que nos visitan y es gracias, por un lado a ese trabajo conjunto y también por los artistas que mantienen viva la llama de la creatividad como es el caso de Mari Trini Callejón”.

La protagonista, Mari Trini Callejón, se encontraba feliz porque “me gusta que la gente vea lo que hago. Es algo que me hace feliz. La vocación me viene de mi padre, que pintaba muy bien. Y ahora, disfruto teniendo los pinceles en la mano, no hay día que no lo haga”.

A su lado, el director del Museo de Arte de Almería, Juan Manuel Martín, explica que “el público que visite la exposición se va a encontrar con distintos temas, pues así lo decidimos para que se conociera la variedad de la obra de la pintora. Mari Trini Callejón tiene una corta carrera, pero muy intensa. Esta exposición es una apuesta colorista, distinta y muy atractiva, por parte de la artista”.

El Museo de Arte es un lugar vivo. Prácticamente todas las semanas hay alguna nueva actividad sean exposiciones temporales en la primera planta del Espacio 2 o en esta sala Jesús de Perceval; talleres para disfrutar en familia; lecturas poéticas; obra invitada y una sección de micro exposiciones en Doña Pakyta; visitas didácticas con centros escolares; y otras muchas iniciativas que se desarrollan durante los doce meses del año. Desde en la tarde de ayer, jueves, se suma la exposición de óleos y acuarelas de Mari Trini Callejón. Una muestra abierta al público hasta el 8 de diciembre.