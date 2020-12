María Campra afirma que “los cuentos no tienen edad, no son sólo para los niños”

Los lápices y gomas encima de la mesa, delante de una serie de cuentos, avisaban de lo que iba a ocurrir esta mañana en la Biblioteca Central José María Artero. Vamos a crear un cuento de la mano de María Campra Peláez. Un plan muy apetecible al que han acudido los pequeños con sus padres en la nueva sesión de los ‘Biblioencuentros con Autores’. A lo largo de la mañana toda la familia ha aprendido los pasos que deben darse, desde cómo escribir una historia a la faceta de edición de un libro, con la portada, ilustraciones, correcciones y hasta que llega a una librería”.

La escritora y correctora, que triunfa en el mundo digital con el blog www.encantadoradecuentos.com, explica que “lo primero es dejar claro que los cuentos no tienen edad, no son sólo para niños, aunque hoy nos centraremos en los más pequeños”. La clave para captar el interés a estas edades tempranas es que “sea escrito pensando en su mentalidad, los niños y niñas son muy inteligentes, y les gusta la ilustraciones y letras bonitas, y quieren que se traten temas que les interesan realmente”. En esta línea, las tendencias también influyen como en cualquier género literario y hoy en día se llevan “los cuentos para, es decir, con un objetivo, para dejar de hacer pipí, para la empatía, etc. y la gente busca mucho cuentos para algo”.

Aunque el mundo digital está canibalizando al papel, en estas edades la impresión aún es importante. Así lo explica María Campra afirmando que “es necesario que el niño maneje el libro, lo abra, toque y lo sienta”, y aunque es muy satisfactorio que se lo lean sus padres, hermanos o abuelos, “también hay que dejar un tiempo para su autonomía y que ellos mismos se veandelante del libro y lo disfruten”.

María Campra es la cuarta autora que pasa por los biblioencuentros organizados por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Nacida en Almería en 1978, es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Almería. Escribe desde que tiene uso de razón, pero no fue hasta diciembre de 2014 cuando creó su blog: www.encantadoradecuentos.com. Quedó finalista en dos ocasiones del premio literario del periódico local El Ideal siendo publicados sus relatos ‘Chico’ y ‘Un invierno diferente’. Ganadora de la III edición del concurso de microrrelatos de la Semana del Cortometraje con ‘Un corto disparatado’, premio otorgado por Escuela de Escritores.

La autora explica que “empecé escribiendo en un blog y luego relatos. Ahora trabajo como correctora. He sido la correctora de ‘Imparables’ de José Muñoz y de otros que no han salido a la luz. Ahora estoy terminando una novela negra y un cuento pendiente de publicación”.

Un biblioencuentro que ha sido una delicia para los pequeños y sus progenitores, en la sala de cultura digital de la Biblioteca Central José María Artero. La autora ha sido presentada por Pedro Asensio, jefe de Servicio del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.