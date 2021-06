María Dueñas: “La pandemia hizo que acabara la novela antes y escribiera con más tranquilidad”

Regresa tres años después a Almería para presentar su última novela Sira que está siendo un éxito de ventas. La escritora que hace doce años sorprendió a todos con la obra El tiempo entre costuras participa mañana jueves a las 19 horas en el Teatro Apolo en el ciclo Diario de los Libros de Diario de Almería.

-Doce años después vuelve Sira. ¿Cuando publicó El tiempo entre costuras tenía pensado que años después volvería con Sira?

-No, esto surgió después. El tiempo entre costuras tuvo una aceptación magnífica por parte de la crítica y de los lectores y fue un éxito inesperado. Yo en ese momento seguí con mis clases en la Universidad, y con mis proyectos, pero me llegaban infinidad de invitaciones de todas partes, con lo cual al no poder atender a todo, mi vida se convulsionó un poco, no podía atender a todo. Después vino la serie de televisión y entonces llegó un momento que me tuve que separar un poco de esta historia. Me di cuenta que no podía seguir con Sira y la aparte de mí.

-Luego llegaron una serie de novelas que también han sido muy leídas.

-Sí, en 2012 llegó Misión Olvido, en el año 2015 fue La templanza, y en 2018, Las hijas del Capitán. Mientras estuve al margen de Sira. Pero de una manera imprevista pensé retornar a ella hace un par de años y probé a ver que tal podía salir la cosa y aquí estamos.

-¿Ha madurado Sira en esta nueva novela?

-Sí, ha cumplido años, pero además le ha tocado vivir unas vicisitudes muy complicadas. A lo largo de El Tiempo entre costuras ya va madurando, y la despedimos ya convertida en una joven mujer llevando las riendas de su destino. En esta novela, ya la vemos diferente, es una mujer más a cargo de su vida por completo, ahora ella toma las decisiones y tiene otras prioridades porque tiene además un hijo. Es más escéptica ante el mundo, lo analiza todo con una mirada distinta. Pero aparte de esos cambios sigue conservando el carisma y el encanto de siempre, y eso creo que es lo que atrae a los lectores.

-La novela se desarrolla en varias ciudades y aparecen muchos personajes. ¿Cómo hilvana la historia?

-Al final es un trabajo de mucha preparación previa. Cuando era profesora en la Universidad trabajaba con diseños de proyectos y eso te hace que tengas una mente muy estructurada y tengas muchos hilos de los que tirar. Eso lo he trasvasado a la hora de escribir novelas, y no me resulta complicado, porque tengo cierta maña para llevar distintas piezas del puzzle en mi cabeza y luego saber ajustarlas.

-En la novela aparecen personajes históricos como Eva Perón.

-Se cruzó por el camino ella sola. Necesitaba saber lo que ocurrió en la España de 1947, donde había penurias, miserias y dolor después de la Guerra Civil. Lo más fastuoso que ocurrió en ese año fue la llegada de Eva Perón. Tanto las autoridades del régimen como el pueblo llano se volcaron con esa visita.

-No ha tenido un cierto temor de volver a escribir de Sira, después de que llegara hace años a todos los hogares a través de la televisión.

-Son muchas las personas que vienen a firmas de libros que me anuncian que tienen hijas con el nombre de Sira. Esta novela la he escrito desde la distancia, ya que de hecho no he vuelto a leer El tiempo entre costuras ni he vuelto a ver la serie. No he pensado si iba a gustar o no, ha sido un acto de intimidad entre Sira y yo.

-Cuando se anuncia que esta novela va a salir al mercado, muchos lectores ya dieron por hecho el éxito asegurado porque era de María Dueñas.

-Cada vez que hay novela nueva se alegra la editorial y se alegran los libreros. Al final, entiendo que mis novelas ayudan al sector, y eso hace falta porque hay mucha gente que vive de esto, no soy yo sola y para que se mantenga una editorial y los libreros sigan levantando la persiana de las librerías se requiere un esfuerzo colectivo.

-¿A pesar de la popularidad sigue siendo la María Dueñas que era antes de su gran éxito como escritora?

-Siempre he sido una persona bastante razonable y muy sensata. Vengo de una familia numerosa donde estaban clarísimas todas las cosas, y no creo que pueda perder el norte. Sigo el consejo de mi padre, que decía la cabeza fría y los pies en el suelo.

-Es cierto que disfruta más imaginando las novelas que escribiéndolas.

-En parte es verdad. La escritura es sentarse ocho o diez horas al día y darle a la tecla del ordenador y siempre sola, durante tiempo. Mientras estás imaginando todo es más fácil, porque se te abren mil frentes, consultas muchas cosas, una cosa te lleva a otra, y eso es algo mucho más entretenido. El mundo lo tienes abierto para imaginar qué quieres contar, descubres un mundo nuevo.

-Ahora regresa a Almería con esta novela, pero hace tres años estuvo con Las hijas del capitán. ¿El contar con los lectores debe ser importante para el autor?

-Es muy reconfortante siempre, porque es donde compruebas cómo se ha recibido tu trabajo. El lector siempre te da una opinión y valora lo que has hecho, con lo cual es muy gratificante. Estoy feliz de regresar a Almería.

-¿La pandemia cómo la ha vivido María Dueñas?

-El confinamiento me pilló con la novela muy avanzada, y entonces me dediqué a escribir. La pandemia hizo que acabara la novela realmente antes y también me permitió escribir con más tranquilidad, ya que se suspendieron actos literarios y encuentros durante meses.

-¿De cara al futuro ya tendrá en mente una nueva novela?

-De momento estoy con la promoción de la novela Sira y ando liada en la adaptación de Las hijas del capitán para una serie de televisión. Todavía no tengo la próxima novela en mente.