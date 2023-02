María Galiana: "“Un intérprete lo que debería hacer es transmitir aquello que la obra tiene de alma”

La veterana intérprete recibe hoy sábado en el Auditorio Maestro Padilla el premio Carmen de honor a toda una trayectoria. Conocida en el cine por la película Solas de Benito Zambrano, la popularidad le llega con la serie Cuéntame cómo pasó. A sus 87 años sigue en activo y tiene muchos proyectos para el futuro.

-¿Cómo se siente al recibir este premio?

-Estoy contenta, es la verdad. Pero soy sincera yo he hecho muy poco cine andaluz. Es una satisfacción. Yo he aceptado porque me siento agradecida ya que han pensado en mí.

-Tiene 87 años y creo que está más activa que nunca.

-He hecho unos recitales de poemas donde el barítono Luis Santana interpreta unas canciones preciosas. Llevamos con esto ya dos años. Este agosto pasado terminó la gira de la última obra de teatro que he hecho titulada El abrazo. Estoy en perspectiva ante la última temporada de Cuéntame que será los meses de junio, julio, agosto y septiembre en la que será la despedida. Espero en septiembre, la posibilidad de empezar a ensayar una nueva obra de teatro. Ese es mi plan.

-Pero si tiene más actividad que una chica de 25 años.

-Estoy al pie del cañón. No me retiro tan fácil, os voy a dar la lata. Tengo una cosa muy clara y es que me gusta trabajar, y para mí renunciar al teatro sería una cuestión debido a la mala salud que me sobrevenga. En principio estoy muy bien trabajando.

-Durante toda su vida fue profesora de Historia en institutos. Alguna vez se ha parado a pensar que hubiera sido de usted si en vez de ser profesora hubiera comenzado en el cine siendo muy joven.

-No creo que me hubiera satisfecho tanto como la docencia. Yo no lo veo, ni lo añoro, ni me pongo en ese supuesto porque dado mi carácter, yo creo desde joven no hubiera pertenecido al mundo de la farándula. Nunca se me ocurrió pensar que esa hubiera sido mi profesión. Me gusta mucho la vida familiar y de hecho he tenido seis hijos.

-¿Le ha llenado más la enseñanza que la interpretación?

-Totalmente. Mi verdadera vocación es la de docente. Yo prefiero la gratificación que me produce que mis alumnos triunfen o que sean reconocidos en alguna faceta de la vida que lo que es en sí la interpretación. Yo soy una maestra, así de claro.

-Al cine llega casi por azar. ¿Cómo lo recuerda?

-Fui descubierta por Juan Diego y José Luis García Sánchez que vinieron a Sevilla, buscando una señora de unos 50 años, que era lo que yo tenía entonces y que hablara andaluz de verdad. Esa película fue Pasodoble, donde la mayoría de los intérpretes eran andaluces. Me vieron en una película que había hecho con unos antiguos alumnos y me eligieron. A partir de ahí intervine en pequeños papeles, hasta el año 1998 que se rueda Solas con Benito Zambrano.

-La película Solas supone un espaldarazo a su carrera como actriz.

-Eso nadie se lo esperaba. Era una película de poco presupuesto que se rodó en 29 días. No se descansaba nunca. Para nosotros fue inesperada la repercusión que tuvo. Se llevó hasta cinco premios Goya.

-Luego aparece en su vida la serie ‘Cuéntame’ y entra en todos los hogares de España.

-Eso me dio a mí la fama. Lo que me hizo ser conocida fue la televisión, porque el hecho de salir en televisión es una manera de estar en las familias, de estar en las casas. Si yo me hubiera dedicado solo a hacer teatro, que he hecho pero no mucho, o me hubiera dedicado a hacer algunos papeles en películas, y no haber hecho televisión, no sería lo conocida que soy hoy en día.

-Ha hecho cine, teatro y televisión. ¿Con qué se queda?

-Son medios diferentes totalmente. Creer que en el teatro no se engaña es falso, en el teatro se engaña y mucho. Creer que en el cine no se engaña es falso, es complicado engañar puesto que puedes estar brillando en una película, pero si no hay madera de actor, al final se dan cuenta en otra película. Yo he visto obras de teatro con actores con una gran técnica, un gran trabajo de memoria pero que en la obra en si me pueden dejar fría. El don lo tienes o no lo tienes para el cine, el teatro o la televisión.

-La cercanía al público y el calor que se siente está más en el teatro que en el resto.

-Un intérprete lo que debería hacer es transmitir aquello que la obra tiene de alma. El calor del público no siempre lo hay, porque depende donde actúes. Se da por sabido que cuando tengas el público delante te va a ayudar, pero por experiencia te digo que hay públicos que tienes que convencerlos.

-¿Cómo ha ido usted evolucionando con el paso de los años?

-Te diré que soy bastante tímida, pero a la vez soy muy cercana. Admiro a actores y actrices que tienen ese especial desparpajos. Me costaría mucho hacer un monólogo del Club de la Comedia, y eso que soy graciosa. Poco a poco voy consiguiendo metas como actriz. Siempre estaré aprendiendo hasta que me retire.

-Almería imagino que la conoce bien.

-He actuado muchas veces en el Maestro Padilla. La primera vez que actúe en Almería fue en el Teatro Cervantes en 1990 antes de ser rehabilitado. Y recuerdo que habían asesinado en el escenario a una actriz, me contaron. Una prima hermana mía ha vivido muchos años en Almería y de hecho cuando yo iba me quedaba en su casa. Luego regresé al Auditorio Maestro Padilla varias veces. La última vez fue con Lolita Flores, haciendo Asamblea de las mujeres. También recuerdo que estuve en la inauguración del Teatro Auditorio de El Ejido que me fui con Paco Tous.