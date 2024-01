María de Lafuente homenajea a Almería con la nueva colección de joyas ‘La Mujer Pita’

La diseñadora almeriense María de Lafuente acaba de lanzar su nueva colección de joyas La Mujer Pita en la que rinde homenaje a uno de los iconos de la provincia de Almería e imagen de los preciosos atardeceres del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Son siete modelos exclusivos realizadas a mano en Plata de Ley en su taller en Almería.

“Esta colección me ha costado, a nivel diseño más de lo que imaginaba. Tenía claro que quería hacer un homenaje a Almería, y dentro de El jardín de las Joyas, la pita no podía faltar. Pero no encontraba mi pita, no me sentía identificada. La dejé apartada durante un tiempo, es una planta preciosa sí, pero es estática, y es reconocible en su conjunto, así que despiezarla… un reto”.

“Al tiempo volvió a mi cabeza, creo que nunca se fue del todo… así que comencé a estudiar su historia, esta parte que me encanta porque siempre encuentro maravillas cuando investigo… Y ahí estaba, la Diosa Mayahuel, el origen de la pita, una leyenda Mexicana. Ahora la colección ya era La Mujer Pita. Poco a poco las piezas avanzaban, comenzaron a tomar forma en bocetos de papel, cada vez con mas carácter , luego vinieron las primeras pruebas en plata, cristales, incrustaciones…las piezas iban adquiriendo su propia personalidad” apunta una ilusionada María de La Fuente.

“Entonces pensé que debía ser ella, La Mujer Pita quien luciera las piezas, quien mostrara la colección. Y cómo sería de increíble si Antonio Lorente le diese vida a esta mujer, pensé… El es artista, esa dulzura en los ojos combinada con ese toque picaresco que hace que consiga crear personajes con personalidad que transmiten emociones, eso es hacer magia, pero es que además es de Almería, y la verdad, esta colección es Almería, así que cuando me dijo que sí, la mujer pita se convirtió en Diosa. Antonio Lorente ilustrando la creó como él la imaginaba, mágica. En su rostro se refleja su leyenda, la leyenda de nuestra Diosa, la leyenda de Mayahuel, que acompaña la pieza que se adquiera de la colección impresa en papel de acuarela y una calidad brutal”, afirma.

Entre 1956 y 1958, se plantaron en la provincia de Almería aproximadamente tres millones de pitas, también llamadas Maguey o Agave Americano, una especie originaria de México donde representa una de las plantas más importantes para su agricultura y donde por supuesto tiene una Diosa y una leyenda.

“Descubrir la Leyenda de la Diosa Mayahuel, La Mujer Pita, ha sido para mí una sorpresa, adentrarme en la cultura Mexicana y poder compartir esta historia es algo que me ha entusiasmado. Me siento inmensamente afortunada de haber podido contar con Antonio Lorente para darle vida al personaje de Mayahuel, ahora que he tenido la suerte de conocerle entiendo porqué sus personajes desprenden tanta dulzura” concluye.