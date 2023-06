María Oruña: “Siempre me gustó leer, pero nunca soñé en ser escritora”

La escritora gallega María Oruña fue la invitada al Aula de Literatura que organiza la concejalía de Cultura, Educación y Juventud. El acto se llevó a cabo en la sala Pilar Quirosa del Castillo de Santa Ana y contó con la presencia del concejal en funciones, Juan Carlos Muyor y del coordinador de la actividad, Diego Reche. Precisamente el profesor y escritor Diego Reche hizo una presentación de Oruña, y señaló que “fue abogada laboralista durante un tiempo y de ahí se produjo el salto a la literatura y a partir de comenzar la saga de Puerto Escondido en 2015 obtiene mucho éxito”.

María Oruña explicó su llegada a la literatura después de ser abogada laboralista. “Además de leer y vivir mucho, sencillamente a veces llega el momento. A mi siempre me gustó mucho leer, pero nunca soñé en ser escritora. Llegó un día en que cambié, seguía como abogada laboralista, pero el hecho de ser madre, era complicado conciliar todo. Dejé el bufete internacional para el que trabajaba y empecé a trabajar desde casa”.

“Un día me puse a escribir y dejé lo escrito en un cajón. Me puse a investigar como funcionaba aquello de publicar un libro. Un agente me pidió páginas y más páginas de aquel libro y todo empezó a crecer. En mi inconsciencia no sabía en el jaleo tremendo que me había metido. Cada novela de la serie es independiente y auto conclusiva, proponen un modelo detectivesco diferente”.

“Un libro no le va a cambiar la vida a nadie, pero a lo mejor le va a hacer sentirse menos solo, o le va a suponer una aventura”, dijo Oruña, que explicó que “a la hora de escribir un libro solo funcionan las historias de verdad, aunque sea todo inventado, no importa. Yo sabía de una forma irracional que iba a hacer Puerto Escondido y el siguiente libro iba a ser de cuevas, el siguiente de fantasmas y el siguiente de Galicia. Yo solo tenía una idea primitiva, y sobre eso escribo la historia”.

La escritora nacida en Vigo dejó claro que aunque su narrativa es muy visual no escribe pensando en llevarla al cine. “Cuando escribo no estoy pensando en hacerlo para el cine. Lo que escribo no es barato de rodar. No escribo historias de amor, o historias que sean fácilmente recortables, porque en mis libros no hay escenas de relleno, no hay personajes de relleno, todos los detalles y todos los matices cuentan”.

“Puedo estar muchísimos meses sin escribir nada. Luego hago una escaleta de intenciones y otra escaleta de personajes para ponerme a escribir. Siempre tienes que estar buscando la historia, la historia no te va a buscar a ti”, explicaba Oruña sobre su forma de preparar una novela.

La escritora María Oruña respondió a algunas preguntas de los lectores que se dieron cita en el Castillo de Santa Ana. Con respecto a la siguiente obra que publicará en tres meses y de la que ya se conoce un avance, Oruña dijo que “la siguiente novela esta ambientada en un balneario, en Cantabria. En sí es una reflexión, se hablará de venganzas y de crimen y castigo”.