María Sande prepara un libro centrado en los alcaldes de Adra

La escritora e historiadora María Sande prepara un nuevo libro en esta ocasión centrado en Adra. En estos días se encuentran recopilando documentación para su nuevo libro titulado Tres siglos de Alcaldes de Adra, Concejales y familias abderitanas.

Sande, laboriosa escritora e investigadora incansable, lleva dos años en Almería, y reside en Aguadulce. Este será el tercer libro que publique en esta provincia ya que lanzó Alcaldes de Serón y Presidentes de la Diputación de Almería que tuvieron un gran éxito, una excelente acogida entre los lectores y una gran demanda.

La obra recoge la biografía de todos los alcaldes desde 1833 hasta la actualidad

No es exagerado decir que conoce ya a casi todo el pueblo de Adra, va por la calle y las familias la paran para presentarse, casi no le da tiempo a bajarse del coche y ya alguien está esperando para saludarla, indicarle de que familia es y exponerle con orgullo sus antecedentes familiares.

Sande aparte del fabuloso trabajo que realiza con cada libro que se propone sacar, ha sabido ganarse el cariño del público, con un trato cercano, siempre amable con todos. Logra involucrar a las familias en su trabajo, convirtiéndose la tarea de localizar descendientes en un efecto dominó, unas familias la llevan a otras, se llaman entre si, buscan fotografías antiguas y cualquier dato que pueda ser de interés para la documentación de cada personaje histórico de Adra.

Con este nuevo estudio, Sande aporta al municipio de Adra, una nueva visión de su historia, con un enfoque inédito plasmando en su obra la historia humana de Adra. Nunca antes se ha publicado en esta ciudad un libro que recoja tantas biografías de abderitanos ilustres. Figuran en el libro durante estos tres últimos siglos más de un centenar de Alcaldes, de los cuales los siete últimos corresponden al período de la democracia, y más de un millar de concejales.

De cada Alcalde desde 1833, expone su biografía, su periodo de mandato, quienes formaban parte de su Corporación Municipal, los datos más relevantes de cada mandato y la genealogía completa de cada uno hasta el día de hoy, lo que convierte este libro en un gran árbol genealógico de Adra.

Las familias se muestran encantadas por este homenaje y reconocimiento y desde el Ayuntamiento aplauden la publicación de un estudio de investigación histórica que será sin duda un referente cultural para Adra.

La presentación del libro se celebrará en el mes de Diciembre en el Auditorio de Adra con una capacidad para mil personas, y se prevé el lleno total de su aforo, habrá también muchas familias que se desplazaran desde Granada, Sevilla, Málaga, Madrid, Barcelona, Murcia para acudir a este emotivo evento.

Se celebrará una gala homenaje presidida por Manuel Cortés, Alcalde de Adra, que será un reconocimiento a todos sus predecesores en el cargo en los últimos tres siglos, lo que convertirá este acto en un multitudinario homenaje y en un gran encuentro de familias.

"Lo que más me sorprendió de Manuel Cortés es su carácter humanista y su nobleza, desde el primer momento me mostró su interés, lo cual le honra, pues no todo el mundo tiene la humildad y la honestidad para reconocer a sus predecesores sin distinción política, creo que es un hermoso gesto por su parte hacia todo el pueblo de Adra".

Conjuntamente con la presentación del libro y la Gala-Homenaje, se podrá visitar por primera vez en la historia de Adra una exposición de cuadros con la galería de alcaldes de Adra, donde se expondrán más de 50 retratos de Alcaldes Históricos de Adra. Un excepcional trabajo llevado a cabo por María Sande.