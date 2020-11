El talento de Maribel Verdú, Emma Suárez, Bárbara Goenaga y Amaia Salamanca ilumina FICAL

El Festival Internacional de Cine de Almería es promoción, proyecciones y glamour, y hoy FICAL ha brillado con la mesa redonda Movistar+ sobre cine y televisión, en la que han participado Maribel Verdú, Amaia Salamanca, Emma Suárez y Bárbara Goenaga. Todas ellas son actrices con talento, reconocimiento profesional, cariño del público, premios y una gran personalidad.

Las cuatro han coincidido en la necesidad de que se siga acudiendo al cine, al teatro, a los museos…, ahora más que nunca, siempre con la máxima seguridad sanitaria, porque “necesitamos alimentar el alma durante la pandemia y eso nos lo da la cultura”, ha resumido Bárbara Goenaga.

El Teatro Cervantes se ha iluminado en esta sesión matinal como en las grandes galas, aunque con aforo reducido, para que la ciudad también sienta el glamour del cine. Como ha explicado en la presentación el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, “este año las estrellas vendrán de manera escalonada, para promocionar las localizaciones, pero a la vez garantizar la seguridad sanitaria y evitar aglomeraciones”.

En la mesa redonda moderada por el escritor y cineasta Luis Alegre, que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Javier A García, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, las cuatro actrices han compartido sus experiencias y conocimientos.

Han comenzado explicando cómo han vivido la pandemia del Covid en el plano profesional. Maribel Verdú ha contado el rodaje durante el verano de la serie ‘Ana Tramel’: “han sido cinco meses con estrictas medidas de seguridad. Todas las semanas nos hacían test serológicos, mascarillas y mucha prudencia. Lo que sí les advertí es que no pensaba besar ni tener ninguna escena de cama en el rodaje, y lo aceptaron. Por lo demás el trabajo se desarrolló con alegría”. Barbara Goenaga, esta situación adversa la convirtió en una oportunidad. “Tenía una película en verano, y no se podía hacer porque se rodaba dentro de un avión. Y de pronto me vi en una casa con tres hijos pequeños. Entonces, me atreví a crear algo para hacer esa locura de personaje que tenía en mente. Y empecé a realizar unos vídeos con mi chico grabando, que me sirvieron mucho para quitarme lastres. Fue liberador, la pandemia me quitó el filtro. La creatividad me ayudó a vivir, a sobrellevar la pandemia”.

Emma Suárez ha contado la realidad del cine durante la pandemia. “Estrené la película ‘Invisibles’, pero a la semana se cerraron los cines y fue frustrante para todos. En junio volvió a estrenarse, pero ha sido complicado poder proyectarla. Y en verano también se estrenó ‘Una ventana al mar’, en principio en el Festival de Cine de Barcelona y luego en las salas pero, como he dicho, es difícil. Si ya rodar una película es complicado, estrenarlas en estas circunstancias aún más”. Maribel Verdú ha corroborado esta frase, pues la película ‘El doble más 15’ no ha podido proyectarse en salas de cine, como era la idea inicial, y ha cambiado los plantes a una plataforma digital. Por último, Amaia Salamanca recuerda con angustia el regreso a los rodajes. “Me parecía rarísimo el no poder abrazar, sentir, las distancias, y me quedé helada. El ambiente durante el rodaje fue de tristeza y todos, por supuesto, con las mascarillas. A mí me ha costado”.

Precisamente, esta situación de incertidumbre laboral que toda la población está padeciendo no es nueva para las actrices, pues, a pesar de ser cuatro de las profesionales más reconocidas, también han vivido momentos donde no sonaba el teléfono. Emma ha confesado que “siempre están insegura, si te van a llamar, y puede pasar un largo periodo sin que tengas trabajo”. Amaia recuerda que estuvo un año sin rodar una película, y Maribel Verdú asegura que pasó un mal trance de dos años y medio hasta que rodé ‘El laberinto del fauno’, y “ese tiempo sin trabajar me ha marcado”.

Amor por el cine

Las cuatro actrices atesoran juntas, como recuerda Luis Alegre, más de cuarenta años de profesión, premios como Goyas o incluso, en el caso de Maribel Verdú es una de las protagonistas de ‘Belle Époque’, que ganó un Óscar. En la mesa redonda han confesado la satisfacción de “una profesión que te quita prejuicios, la gente del cine es más libre, es culta, el cine te hace mejor persona”, confiesa Maribel Verdú.

Los inicios de tres de las actrices en el cine han sido precoces. Bárbara Goenaga ya participó en un rodaje con tres años. Emma Suárez, tras varios anuncios, se encontró de lleno en su primer papel de protagonista: “recuerdo que me dijo mi padre, chiqui, tengo un trabajo para ti. Hice varias pruebas y la verdad es que no me hacía sentir ninguna emoción, hasta que me vi en el rodaje. Y pensé, ya verás cuando empecemos a rodar y se den cuenta que se la han jugado con una chica sin experiencia. Pero fue maravilloso”. A Maribel Verdú, interpretar es lo que ha hecho toda su vida, “siempre me ha gustado disfrazarme y actuar, con 12 años hice ya un anuncio y en el primer rodaje ya me enamoré de todo”. A Amaia Salamanca, la vocación le llegó con 20 años, cuando se presentó a un casting. “No es algo vocacional, pero es maravilloso”.

Las estrictas medidas de seguridad no han impedido que las cuatro actrices se muestren, desde la distancia, cercanas y compartan algunas de sus historias y vivencias. Son cuatro mujeres muy profesionales, con talento, de lo mejor del cine en España, que nos han hecho vivir grandes momentos en las pantallas de televisión, en las televisiones generalistas y ahora las plataformas digitales, y hoy en el marco de FICAL.

Como ha resumido Luis Alegre, “celebrar un festival de cine hoy en día es una heroicidad, felicidades, pues es importante apoyar el cine, y más en una mesa redonda con estas cuatro grandes actrices”.

Visita a la Diputación

Previamente a la mesa redonda, las cuatro actrices han visitado el Palacio Provincial, donde han mantenido un encuentro con el presidente, Javier A. García, y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán. Durante el encuentro han abordado el recorrido histórico de la provincia en el mundo del séptimo arte y el ascenso que ha experimentado FICAL en sus XIX ediciones.