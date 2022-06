Mario Strikers, una dosis de golazos muy callejeros

Desde la infancia, el fútbol es una práctica tan extendida que su universalización como deporte rey es algo que nadie discute. Si a eso se le suma la dosis extra de piques, adrenalina y un puntito más de intensidad que tiene el fútbol callejero, es bastante evidente que su extrapolación al mundo de los videojuegos era inevitable.

Así lo ha entendido Nintendo que ha publicado su nuevo exclusivo para Swicth: Mario Strikers Battle League Football con una máxima muy conocida: “La ley de la botella, el que la tira va a por ella.” Esta era una de las pocas reglas que existían en el fútbol callejero. Callejero, de parque, de patio de colegio… Un balón, unos pocos contendientes por equipos y porterías formadas por árboles o chaquetas amontonadas servían para una diversión infinita, y aun así, había alguna regla que cumplir. ¿Y si se quitasen todas esas reglas? Mario Strikers llega con una buena dosis de un deporte salvaje en el que equipos de cinco contra cinco hacen lo que sea necesario para ganar. La única regla es que no hay reglas. Ni árbitro, ni piedad con los rivales.

Aquí, por suerte, no hay fuera de banda, así que no hay que ir a por balones descarriados. Y también, al no haber reglas, los jugadores pueden aplastar, machacar y patear a sus oponentes para conseguir la victoria.En Mario Strikers: Battle League Football, los jugadores pueden formar su equipo con las caras familiares del Reino Champiñón, incluyendo a Mario, Peach, Donkey Kong o Yoshi, y jugar con hasta ocho jugadores en la misma consola o en red local, o competir en línea contra gente de todo el mundo. La compenetración entre jugadores será vital para hacer técnicas como la entrada en equipo y los pases al hueco. En este deporte no hay faltas, así que puedes poner todos los medios posibles para que el equipo rival acabe deseando no haberse cruzado en tu camino.

En el fútbol profesional, varios momentos icónicos han tenido nombres grandilocuentes como la mano de Dios o el tacón de Dios. Estos nombres se quedan en chiquilladas en cuanto Wario pisa el terreno de juego y empieza a correr con el balón en la mano, cinco Toads más del número “reglamentario” asaltan la cancha, Bowser prende el balón en llamas antes de tirar, o Estela manda el esférico literalmente a otro planeta para que vuelva con la fuerza de un cometa.

En el fútbol callejero había otra regla no escrita por la cual no se podían tirar trallazos desde dentro del área imaginaria del portero rival. En Mario Strikers: Battle League Football no solo se puede, sino que se llaman Hipertrallazos, y marcarlos cuenta como dos goles. Cada personaje cuenta con su propio Hipertrallazo, que no solo tienen espectaculares animaciones únicas, sino que causan estragos entre todos los rivales que haya en su trayectoria. Y por si todo este caos sin reglas fuese poco, los equipos también pueden utilizar objetos y llenar el terreno de juego de caparazones, cáscaras de plátano y Bob-omb explosivos, al más puro estilo Mario Kart.

Aunque no haya reglas, la protección es clave. Mario Strikers: Battle League Football es un juego en el que es muy fácil entrar, pero existe una profundidad mucho mayor al hacerse con equipamiento que puede modificar las estadísticas de los miembros del equipo, que varían dependiendo del personaje. Las estadísticas pueden hacer que un jugador tenga más velocidad o más resistencia a las entradas, más potencia de tiro o de pase, o una técnica mayor que ayuda a hacer mejores tiros con efecto o Hipertrallazos.

Una vez bien pertrechados, los jugadores pueden juntarse con sus amigos en el modo online Club Strikers. En este modo, los jugadores pueden crear su propio club de hasta 20 miembros o unirse a un club ya existente para competir contra otros clubes y ganar puntos para ascender posiciones en las tablas de cada temporada. Los dueños de un club pueden personalizar el uniforme del equipo y conseguirán vales tras cada Partido con los que comprar nuevos elementos de personalización del estadio.

Todo ello aderezado con un apartado gráfico que, sin ser de última generación, es muy resultón, desenfadado y efectista con modelados muy detallados y un framerate muy estable que se agradece en un título en el que la acción es tan frenética y con tantos jugadores en liza.

Sin duda, es una propuesta refrescante y adictiva con la que Nintendo sigue potenciando su línea de videojuegos en familia que apuestan por experiencias compartidas. Es totalmente recomendable.