Mariola Membrives es nominada en seis categorías en los Premios de la Música Independiente

La cantante y compositora Mariola Membrives, afincada en Cabo de Gata, ha sido nominada en seis categoría en los Premios de la Música Independiente. Membrives ha sido nominada a mejor artista, también ha sido nominada como mejor canción del año con el tema Las Guardianas. Esa canción también está nominada a la mejor letra original.

Otra nominación es a la mejor producción musical a @javier.pedreira por Las Guardianas y al mejor videoclip a @maximohuerta.mah por Las Guardinaas. Y la última nominación es al mejor directo a La Fiera de Mariola Membrives en el Grec.

A finales del pasado año, Mariola Membrives grabó el videoclip del tema Las Guardianas en el Desierto de Tabernas y en la zona de playa de Mónsul. Este tema está incluido en el disco La Babilonia cuya música y letra ha compuesto casi en su totalidad en el 2021 la propia Mariola Membrives, y que ha salido el 4 de marzo.

La Babilonia está producido por Javier Pedreira y participan músicos como Tino Di Geraldo, Borja Barrueta, Andrés Litwin, Daniel García Diego, Mirón Rafaelovic, Marcelo Fuentes, Vicente Pérez o el propio Pedreira, entre otros.

“El título de Las guardianas se puede entender escuchando la propia canción, pero viene a ser un track más, inspirado en la mitología sumeria (y pasando por vivencias personales), como casi todos los del disco”, sostiene la cantante y compositora.

“Las Guardianas es un tema cantado por mujeres, testigos desde la antigüedad de abusos e injusticias, “guardianas del tiempo” en el que se han producido. El tema, pretende ser un punto de comienzo, de libertad, de luz, de alegría, una forma de decir basta”, sostiene la artista.

Para mostrar al mundo su canción elige unos lugares únicos y decide grabar un videoclip. “Son lugares que tienen una fuerza especial, todo el equipo sintió el poder del desierto de Tabernas, desde las plantas de los pies hasta el pelo, y la paz y la luz de Mónsul. Teníamos que crearlo en esos lugares donde parece que el tiempo no existe, solo la naturaleza gritando”.

Y para este videoclip, Mariola Membrives se ha rodeado de los mejores. El videoclip ha sido dirigido por Maxi Huerta, director de cine, cuya productora es Pinea Films; Ángel López de León es el director de fotografía y Jochu Nicolás es responsable de maquillaje, peluquería y estilismo; Gal, coaching y movimiento; Pepillo: Drone y Julián Jaén, encargado de la fotografía. En total un equipo de seis personas en producción más vestuario, catering y once actrices, etc.

Membrives vive en Cabo de Gata. “No puedo explicar todo lo que me ha dado a mí, Cabo de Gata. Es el lugar que, desde que mi padre me trajo aquí por primera vez, más veces he elegido para sanar o relajarme o solo sentir una fuerza especial. Me he venido a vivir aquí, desde Barcelona, y aquí he compuesto todo el disco”, apunta.