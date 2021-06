Di Martino lanza ‘The Sun and The moon’, cuyo videoclip grabará en la costa de Cabo de Gata

Di Martino, el dj y productor español, está imparable. Tras publicar su más reciente single Bette Davis Eyes junto a Abel Ramos y Music By Dioni, se ha colado ya en las principales emisoras del país, ha entrado en las más importantes playlists Dance, de Spotify, y como en su anterior trabajo Oops Side Down también, suena como sintonía en el programa más visto de la televisión Española, El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 y Jugones de la sexta.

Además de los mencionados trabajos, este año ha firmado otras canciones con sellos súper top como el Alemán, Kontor Records o el prestigioso label Americano, Nervous records, esto le ha llevado a conseguir estar dentro de las playlist oficiales de los Dj’s más top del momento como: Dimitri Vegas & Like Mike, Axwell, Nicky Romero, Bingo Players, o Claptone entre otros... No hay más que fijarse en los apoyos que va obteniendo de Dj´s Top mundiales, o sus números de Spotify que van en aumento cada día, para darse cuenta de que su carrera va enfocada a estar más pronto que tarde, en lo más alto.

Ahora llega su nuevo lanzamiento, una canción muy especial, con una historia muy peculiar, relacionada con su tierra y amigos, en esta ocasión, Di Martino ha juntado en el estudio a sus amigos, una súper estrella del tatuaje como es, Rodrigo Gálvez, (que ha tatuado a deportistas de élite como Sergio Ramos, Keylor Navas, Luka Doncic, o cantantes como Marc Anthony o Alejandro Sanz), y los modelos Raemon Alba, Romeo Sailing, JCGomez, todos han aportado su talento a la canción The Sun And The moon.

Un single, que contará con un videoclip grabado a bordo del precioso velero, Romeo Sailing, en el paraje natural de Cabo de Gata. Una canción, que cuenta con todo el apoyo de la Diputación de Almería y que lo tiene todo para convertirse en una de las más bailadas y deseadas de este año 2021, y que como dice su estribillo, quiero teletransportarnos a la maravillosa costa de Almería, al lugar donde el Sol y la Luna se juntan para encontrar un momento de amor.

El single se publicó a nivel mundial el pasado jueves, 24 de junio y está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Beatport, Traxsource, Juno, Youtube, Google Play, Deezer.