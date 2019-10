Miguel Ángel Fabre rueda en Tabernas el último videoclip de la artista Inma Klein

El pasado fin de semana, el cineasta Miguel Ángel Fabre ha grabado en Tabernas el videoclip de la artista Inma Klein. En su último lanzamiento la cantante Inma Klein hace un homenaje a las canciones Lovin on My onw y Love Kills de Freddie Mercury.

El director de cine español Miguel Ángel Fabre ha dirigido el videoclip junto a su equipo y un grupo de actores y extras de Almería. La propia artista Inma Klein fascinada por el paisaje del desierto de Tabernas señalaba tras el rodaje su satisfacción.

“Un rodaje increíble rodeada de grandes profesionales pero sobre todo personas maravillosas. No puedo más que estar agradecida a mis productores César Caparrós y Miguel Ángel Fabre y a Pilar Peinado, Noelia Fabre, Manuel Palacios Costillo, Eva María Florin Gómez, Antonio Pequeño Oso, Jesús Martínez Camacho, Diego Miranda, Daniel Sarmiento Pedreño y Oliver Ortega y a todo el equipo de DMC Music”.

“Yo siempre me he sentido influenciada por la música de Freddie Mercury en mis canciones, por lo que tengo el deber de dar este paso respaldada por los productores Caparrós y Fabre. Queríamos hacer algo diferente pero al mismo tiempo mantener la esencia de mi gran ídolo. La grabación del videoclip fue maravillosa y realmente me sentí como una embajadora de Mercury. Yo quería mostrar el proceso entero de realizar el videoclip desde la grabación en el estudio con los músicos hasta tocar el bajo clásico y montar a caballo en el desierto de Almería”, dice Inma Klein.

La artista se ha mostrado feliz de estar en Almería donde ha elogiado a todo el personal que ha trabajado en este videoclip. Aunque han sido tres días nada más, el rodaje ha transcurrido con total normalidad y Klein ha visto realizado su sueño de grabar en tierras almerienses, ya que Fabre ha venido en más de una ocasión a esta tierra.