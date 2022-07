Ming Yi Chou inaugura la exposición 'Color' en la galería MECA de la capital

El artista taiwanés, residente en Sevilla, Ming Yi Chou, presenta en MECA Mediterráneo Centro Artístico una selección de las obras que pertenecen a su última serie Color. Para esta exposición, Fernando Barrionuevo, comisario y director de MECA ha seleccionado 14 obras en las que se utiliza un lenguaje muy similar al Neo-Geo y al Minimalismo tanto en el recurso de ideas como en el proceso.

Formado en diseño gráfico en su país natal, obtuvo en 2010 el primer premio de Imagen Digital en la Bienal de Arte Gráfico de Polonia. Se doctoró en 2008 por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla con su tesis sobre Stanley Hayter, artista clave en su obra. Como artista plástico, destaca por su obra colorista y alegre que combina tradición china y española en texturas geométricas, colores vibrantes, signos y caligrafías. Sus paisajes son evocaciones, más cercanas a la esencia que a la realidad, en las que prima el concepto de naturaleza medido con el gesto sobre la representación.

Ming Yi Chou cuenta con más de 25 años de actividad artística. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas tanto en galerías, museos o en Ferias Internacionales de Arte Contemporáneo en Taiwán, España, Alemania, Italia, Rusia, EEUU , Rumanía , Grecia , Luxemburgo, Macedonia o China. La exposición se podrá ver desde el 8 al 28 de julio, en horario de 18:30 a 21 horas.

"Al observar mi obra destacan a simple vista dos elementos, el color y la composición. No puedo trabajar el color sin mirar atrás y tener en cuenta teorías fundamentales como la Óptica de Newton, las contribuciones de Hooke y Huygens sobre las relaciones entre luz y color, las del pintor americano Albert Munsell (1905) y el desarrollo de su árbol cromático en base a cinco colores primarios, y las del alemán Friedrich Wilhelm Ostwald (1930) en las que relaciona el color y su percepción, desarrollando su famoso doble cono con sus ocho colores, amarillo, naranja, rojo, púrpura, azul, cian, verde, hasta volver de nuevo al amarillo. Las huellas de estas teorías se pueden detectar en mi serie “Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años 2”, “Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años 9”, sostiene Ming Yi Chou.

El artista sostiene que "la dualidad onda-corpúsculo también llamada dualidad onda-partícula postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y partícula. Algunos como el físico James Clerk Maxiwell han demostrado que la luz es una manifestación del campo electromagnético que a modo de ondas podían propagarse tanto por el espacio vacío como por el interior de algunas sustancias materiales. La luz visible por el ojo humano responde a longitudes de onda de 400nm a 700nm aunque algunas personas son capaces de percibir longitudes de onda desde 380nm hasta 780nm. La longitud de onda más larga es de color rojo. Las longitudes de onda más cortas son de color azul", apunta.

"Trato de adaptar las investigaciones científicas sobre el color y aplicarlas a mis creaciones como hicieron a través de la historia grandes artistas de la talla de Thomas Young , Edouard Manet, William Turner, Jean-Baptiste-Camille Corot, Paul Gauguin, George Seurat, Camille Pissarro o Kandinsky", explica.

"En el cuadro acabado a veces es difícil distinguir entre lo viejo y lo nuevo. Pero una cosa en la que me diferencio es en que no me doy por vencido a la ambición original, por ejemplo, como Sherrie Levine quien hacía réplicas puras de las obras anteriores. Mi obra “Eco y yo,serie 1”, “Noche” , “Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, serie 8 “, “Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, serie 10 “y la serie “En frente de mi casa”, recuerda un poco a los años 1960 y 1970 en los que el “Minimalismo” se construye en un solo estilo puramente, mientras que muestra su tendencia de desarrollo diversificado. “Minimalismo” énfasis en la continuidad del arte no narrativo, la continuación “no relacional” o de la repetición y la reproducción del paisaje natural. También uso “Diferencia” para explicar las diferentes fases de la reproducción", explica Ming Yi Chou.

"Además, tomo pinceladas del Constructivismo, Expresionismo Abstracto, Pop, Op, Decorativo, Bauhaus etc que combino en una abstracción geométrica con el fin de lograr un lenguaje visual abstracto que describe el contenido narrativo. Como podemos ver en las obras “Él jardín de Laozi, serie8”, “Él jardín de Chino” u “Hay noches rosas”. El color afecta a nuestra salud mental, espiritual y emocional. De hecho, en realidad no tiene color la carrocería, sino que puede ser transmitido a través de lo visual. Nuestros sentimientos y emociones tienen muchos que ver. El presidente William Harald -Wang de la identidad del diseño asiático muestra la importancia del color cuando afirma “el color es una construcción cultural, puede ser debido a un cambio social y abierto", concluye Ming Yi Chou.