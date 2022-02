El MiniHollywood acoge el estreno del corto western feminista ‘Mátalos y no vuelvas sola’

El Parque Oasys MiniHollywood acoge hoy sábado a las 18 horas el estreno del cortometraje ‘Mátalos y no vuelvas sola’ dirigido por Enrique Novials y que cuenta en el reparto con Emma Ros, Marzia Liuzzi, Josep María Alejandre, Miguel Ángel Romero, Idoia Ollero, José Gallardo, Gabriel Rueda, Isabel Barrera, Enrique Novials, Juan Rodríguez.

El cortometraje cuenta como una mujer lo intenta todo para rescatar a su hija, que ha sido raptada por la banda de ‘Rubio’ tras el atraco a un banco. Toda esperanza parece desvanecerse para Carol, a la que solo le queda rezar.

Junto a Enrique Novials en el equipo técnico están Sara Venque, Montaje y Ayudante de dirección; May Roca, Producción ejecutiva; Sonido y música: Amanita Estudios; Fotografía, David Lleixa y Pere Ayuso; Maquillaje, May Zambrano; Vestuario y Atrezzo: Armería Leonardo. Está producido por Kanenas-Paranoia Films y Oasys MiniHollywood.

El cortometraje forma parte de una trilogía western feminista. Primero fue ‘Calamity Jane 1882’, que estuvo seleccionada en el Almería Western Film Festival en 2020. Ahora es ‘Mátalos y no vuelvas sola’, inspirada en el título por Castellari (que estuvo en Almería en 2014), y ahora se está preparando ‘Cartas a la hija’, que cerraría la trilogía.

Enrique Novials explica la experiencia de rodar este cortometraje. “Lo rodamos con unas altas temperaturas. Aparte tuvimos que cambiar pocos días antes del inicio del lugar de rodaje. Todo el equipo ha estado magistral en este corto. Aunque tuvimos algo de estrés, al final se consiguió lo que queríamos”.

En 2014 Enrique Novials visitaba por primera vez los lugares donde se habían rodado tan buenas películas del género western. “Me he dado cuenta que tengo habilidades como director de caballos. Las tomas que teníamos pensadas no salían porque el caballo estaba nervioso, al final le hablé al propio caballo, le dije lo que quería y me hizo caso”.