Miss Caffeina abre con brillantez y rigor el Cooltural Go! en Almería

La Plaza de la Constitución recibió el viernes el primero de los conciertos que Cooltural Fest ha preparado para este verano ‘diferente’ bajo el seudónimo de Cooltural Go!. Las expectativas no podían ser más halagüeñas. Todas las medidas de seguridad exigidas cumplidas y entradas agotadas desde hace más de una semana para el ciclo organizado por Crash Music y el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Miss Caffeina como grandes estrellas de la noche, con Kingdom como banda invitada.

Ane, Iván y Gomis dan vida a Kingdom, una joven y prometedora formación que hace del baile y de la aprensión de las bases rítmicas y melodías pegadizas sus puntos fuertes, acompañados por la voz dulce de su vocalista. Synthpop, inditrónica y electropop para abrir la noche, que obtuvo el reconocimiento de los presentes con canciones como Marte, tema estrenado hace un par de semanas, No somos bestias o My Voice y, especialmente, Valeria, el tema principal de la serie de Netflix homónima.

Con gran expectación y con la mística de la caída de la luz para adentrarse en la noche de verano, Miss Caffeina salía a escena casi a las diez en punto en lo que era “una esperada gira para nosotros. Todos creíamos que esto era impensable hace unos meses y aquí estamos, para cantar y pasarlo bien aunque sea en esta nueva normalidad”, comentaba durante el concierto su vocalista, Alberto Jiménez.

Una remozada gira que se ha derivado al título de acústico, si bien el nervio eléctrico de las guitarras estuvo presente en la mayoría de los temas, que sonaron más directos y cercanos sin los arreglos sintéticos que acostumbra la banda en los últimos años. Modo Avión y Oh Long Johnson abrieron la actuación, por la que continuaron Venimos, Detroit y Mi Rutina Preferida.

Las condiciones de esta gira han provocado que Miss Caffeina, completados con Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador), Álvaro Navarro (guitarra eléctrica) y Antonio Poza (bajo eléctrico), recuperen temas que no había llevado al directo por su naturaleza más reposada, como es el caso de Ausentes Presentes y El Gran Temblor, entre las que intercalaron las palmeadas a lo flamenco Capitán, preludiada con un fragmento de Tormento y Calambre. En el ecuador de su actuación sorprendieron a los asistentes con la inclusión de una versión propia de la balada de los heavies Whitesnake, Is This Love, para iniciar entonces un crescendo de emociones con El rescate, Cola de pez y Eres agua. “Resulta raro veros a todos con mascarilla, como no os vemos sonreír, no sabemos si lo estáis pasando bien”, dijo el vocalista.