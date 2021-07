Mundo Divino tomó la Plaza de las Almadrabillas en su concierto de la Ruta Gastromusical de Cooltural Go!

Tras una semana de relajamiento de actividad, dado que la ciudad, en lo que a espectáculos escénicos se refiere, se centra estos días en el Festival de Flamenco y Danza, Cooltural Fest celebró en la tarde noche de ayer el cuarto de los conciertos de la sección Ruta Gastromusical, con la colaboración de las áreas de Promoción de la Ciudad y de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Sabores Almería. El lugar, la Plaza de las Almadrabillas. El grupo, Mundo Divino. Una cita que había agotado todas las invitaciones desde hace varios meses, cuando salieron todas las entradas de Cooltural Go! a la venta.

Mundo Divino es un proyecto musical nacido en la comarca de La Janda de Cádiz, compuesto por María del Tango y Carlos "el Calimbero". Dos generaciones unidas por la música y la poesía que traen sonidos propios. Su música y letras brillan con luz propia y principalmente beben del flamenco, el rock andaluz y de las músicas de raíz, convirtiéndolas en bellas canciones del alma que inundan de magia cualquier espacio. Sonidos flamencos, andaluces, clásicos, folclore, psicodelia, música experimental... ‘World Music’ en toda regla.

Probemos y El Gallo abrieron en un concierto que se basó en su último disco En el mismo Reloj, con Aire o Érase una vez, entre las que intercalarían sus conocidas y añejas Bulería del Poeta y Con mi muerte. Canciones en las que se sienten sus penas, alegrías, sueños, deseos, vivencias propias o su forma de ver la vida y el mundo. Así, en el segundo bloque, desgranaron la totalidad del disco con Érase una vez, Cántame una nana, la celebrada Cositas divinas y, como bises, Ya no sé, Pluma y El cielo es de nosotros.

Tras Tyrano Banderas, Ten Shots and K.O, Break The Senses y Mundo Divino, las próximas citas con la Ruta Gastromusical serán el miércoles, 11 de agosto, a las 20:30 horas, en la calle Reyes Católicos con Bauer y el miércoles, 15 de septiembre, con Las Wonder en un lugar por determinar. Los siguientes conciertos con el ciclo Cooltural Go!, más allá de la Ruta Gastromusical, serán en el Recinto de Conciertos del Ferial, con Sidonie y Serrulla (29 de julio), Ciudad Jara y El Bombo (30 de julio), Stay Homas y Lu&Cia (5 de agosto), Miss Caffeina y Malva Vela (7 de agosto) y Nil Moliner y Siete de Picas (8 de agosto). Todas las entradas o invitaciones para los conciertos gratuitos del ciclo Cooltural Go! se pueden adquirir en la web www.coolturalfest.com.