La Banda Municipal de Almería y la Unidad de Música de La Legión celebraron su tradicional concierto

Aunque el virus sigue ahí, son muchas de las tradiciones y costumbres habituales las que se vienen retomando en los últimos tiempos, tras las suspensiones del pasado año. Una de ellas tuvo lugar en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Se trataba del habitual concierto conjunto que ofrece la Banda Municipal de Música de Almería y la Unidad de Música de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ II de La Legión, en el marco de la programación de temporada del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Una actuación que ganó en potencia al sumar ambas formaciones y multiplicar así la sonoridad de los músicos, que estuvieron dirigidos por David Sánchez Uribe en la primera parte y por el Teniente músico Ignacio Borrego González en la segunda.

El programa arrancó con una de las fórmulas habituales de la Banda en sus conciertos variados, con un pasodoble, en este caso Música y Vinos de M. Morales. Continuaron con una más compleja Symphonic Oberture, de J. Barnes, para cerrar el primer bloque con la plasticidad y sinuosidad del Arabesque de S. Hazo. En el segundo tramo del concierto, tras el cambio de batuta en la dirección, llegaría la Obertura Festiva de Shostakovich y otra apertura más, la Obertura sobre el tema de una marcha española de M. Balakirev.

Sin olvidar que las fechas navideñas ya están a la vuelta de la esquina, ambas formaciones no dejaron pasar la oportunidad de desear unas felices fiestas y feliz Año Nuevo a los presentes con A Christmas Festival de L. Anderson y el popular villancico de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.

Tras este concierto, la Banda Municipal de Almería volverá al encuentro de los almerienses con un concierto especial de Navidad. En este caso será a las 20:30 horas del lunes, 20 de diciembre, de nuevo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.