El Museo de Almería programa visitas para conocer sus fondos

El Museo de Almería custodia miles de años de historia e historias, un patrimonio que es de todos. Para que se refresque el verano con cultura se ha ampliado la oferta de visitas guiadas sin reserva previa, pero también proponen las visitas temáticas y especializadas. Esta semana hay tres oportunidades para no perder detalle de las exposiciones y para conocer el alma del museo, el museo a veces oculto para la visita pública y que hace que cumpla la definición de museo, una institución abierta al público que conserva, exhibe, investiga y comunica el patrimonio.

La historia de Almería se presenta de forma didáctica en las salas, pero lo que se ve es sólo la punta del iceberg de lo que alberga el Museo de Almería. Además de las salas de las exposiciones permanente y temporal, y otros espacios que se visitan puntualmente para las actividades culturales como el auditorio, el Aula didáctica, etc., los museos cuentan con numerosos servicios y departamentos que trabajan para el público, pero que no están de cara a él. En muchos casos su labor es una gran desconocida para los visitantes de la institución, pero sobre ella se sustenta toda la oferta cultural a la que público accede. En este caso, se pretende que se conozca ese museo desconocido para la visita pública. Se recorrerán los almacenes del Museo de Almería en una visita muy especial con Manuel Ramos Lizana, Jefe del Departamento de Conservación, para dar a conocer aquellos bienes culturales que normalmente no está expuestos al público.

Una visita diferente donde el usuario visitará los cuatro almacenes de los que dispone el Museo, uno de ellos convertido el reserva visible, donde se encuentra una selección de la cultura material más interesante de la provincia de Almería.

La visita a los fondos del Museo se llevara a cabo este viernes, 10 de agosto a las 11 horas. Las plazas son limitadas por lo que es necesaria reserva previa por parte de los interesados.