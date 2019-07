Música española e italiana dedicada a Claudio Monteverdi en el inicio del Mare Musicum

El Castillo de Santa se llenó de público el lunes para disfrutar de la música española e italiana dedicada a Claudio Monteverdi, en la primera jornada del Mare Musicum. Una primera cita a la que asistieron el coordinador del Área de Gobierno Interior y Proyección Cultural y Deportiva del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, José Juan Rodríguez, y el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan José Salvador.

Con el silencio de la sala comienzan a vibrar las cuerdas de los violines, dando paso al clave y al ritmo del violonchelo, guitarra y chitarrone barroca, con el que dedican Los Músicos de su Alteza con Teatro de los Teatros la primera parte de su espectáculo a la música española teatral del siglo XVII. Bajo la luz tenue y la intimidad que concede el Castillo, la soprano Olalla Alemán deleita a los asistentes con su cuartelo de tonos agudos. Tras una breve parada, da comienzo la segunda parte de la representación, con música italiana dedicada a Claudio Monteverdi, padre de la música teatral occidental.

“Nuestro trabajo parte de una investigación en las fuentes musicales y usamos instrumentos de la época o copia de los mismos. Por un lado, tratamos de ser fieles a aquello que podemos saber o descubrir a cómo se concebía la música en el siglo XVII, pero, por otro lado, nuestro planteamiento es que las interpretaciones sean vivas y no objetos de museo. Nuestro objetivo es conmover al público, hacerles sentir y trasladarlos al siglo XVII”, asegura el director de la orquesta, Luis Antonio González.

Por su parte, el concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan José Salvador expresa que “hoy es un día importante para el municipio ya que damos comienzo a la novena edición del Festival de Música Antigua Maremusicum y el reflejó está aquí, el Castillo de Santa Ana está lleno y nos vamos a transportar a la música e instrumentos antiguos”. A lo que el coordinador de Gobierno Interior y del Área de proyección cultural y deportiva, Jose Juan Rodríguez, añadió “este festival ha ido creciendo poco a poco no sólo en calidad sino cómo se ve en el patio del castillo, en popularidad ya que es una música no comercial, que no podemos escuchar en las emisoras y por lo que la gente viene y se interesa en escucharla. Roquetas se convierte esta semana, del 8 al 14 de julio en la capital de la música antigua”.

Para finalizar el concierto, bajo el calor de la gente los artistas comienzan a tocar pequeños fragmentos del siglo XVIII y, con un sinfín de aplausos, la orquesta se despide del público.