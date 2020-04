Músicos almerienses se unen para cantar ‘We are the world’ junto a Los Lagartos

En su doble condición de concejal del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y como músico de dilatada trayectoria dentro y fuera de nuestras fronteras provinciales y nacionales, Diego Cruz no ha dudado ni un segundo en participar en un proyecto que viene a simbolizar la unión de la música almeriense en estos difíciles tiempos de confinamiento ante la emergencia sanitaria. Se trata de una versión muy especial del tema de Michael Jackson y Lionel Richie, que produjo ‘el mago’ Quincy Jones, We are the world, coordinado por el grupo de versiones Los Lagartos.

La canción ya se puede ver y escuchar a través de YouTube. En palabras de Diego Cruz, explica que “somos conscientes que están siendo días difíciles para todos pero, por suerte, la música siempre ha sido una forma excelente de canalizar emociones y sensaciones, por eso, el ‘We Are The World’ traslada un mensaje de esperanza universal y, a la vez, este proyecto sirve de pequeña muestra de unión de la gran cantidad de músicos y autores que están viendo relegada su actividad en esta situación”.

En este sentido, Cruz anuncia que “pronto podremos anunciar medidas concretas de apoyo, a través del plan ‘Reactiva’ que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Almería con el alcalde al frente. La cultura también es indispensable para una sociedad que poco a poco tiene que ir recuperando el pulso”.

En el vídeo y la canción de Los Lagartos, además de sus cuatro componentes: Alberto González (Voz), Ramón Fernández (Batería), Carlos López Lirola (Guitarra) y Germán Padilla (Bajo) se suman Chema Alonso (Teclista - Essencial Rock Band), Soledad Ruel, Pepe Navarro (Generación Beta), Porlán (Essencial Rock Band), Iván (Casino Boogie), Sensi Falán, Cesar Maldonado, Fani (Cover Clap), Carmen Pastor (Ortofálico Chisme/Classics Orquesta Show), Sara Soul, Juanka (En Espera), Antonio Mañas (Musical 33), Dani Torres (La Ceja de Anchelotti), José (Las Vegas), Chipo (The Sunband/The Beatles Connection), David De Amo, Bombo (No Potable).

También participan Marisol Ruiz (The Sunband), Vero Pintor (La culpa es de la niña), Miguel (Lennon Troppo/Salteños), Abelardo Navarro (Los Catopuma y Zimmerband), Antonio (FM Frecuencia Modulada) y el propio Diego Cruz. El montaje del vídeo ha corrido a cargo de Sergio Bonillo López. La banda explica que “ha sido un proceso largo y de mucho trabajo, pero que lo hemos realizado con el mayor de los cariños para hacerlo lo mejor posible. Nosotros seremos los últimos en poder retomar nuestro trabajo con normalidad, pero mientras intentamos llevar música a vuestras casas y vuestras vidas”. El grupo espera que la canción se comparta y se difunda lo máximo posible. “Es la manera de que la gente aporte su granito de arena con nosotros y con este sector que tan perjudicado está, y que esperamos no perder, porque la vida sin música no tiene sentido”.