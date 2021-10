La exposición ‘Naturalezas dictadas’ reúne la obra de Sol Ruiz y Juan Ruiz Miralles

El Espacio 2 del Museo de Arte de Almería inaugura el lunes a las 12:30 horas la exposición Naturalezas dictadas con ocho obras de Juan Ruiz Miralles y otras ocho de su nieta, la artista Sol Ruiz.

“La obra es un homenaje que hago a mi abuelo, a mi primer mentor. Algo que además nos quedó pendiente por hacer juntos cuando él aún vivía, nuestra ilusión era exponer algún día juntos. Me pidió que siguiera sus pasos, a él le dictaba la naturaleza sus obras, así que por eso son naturalezas dictadas”, explica Sol Ruiz.

Es una muestra de obras de la etapa de madurez de un pintor, maestro y abuelo y del inicio en el camino del arte de una pintora, alumna y nieta. “La naturaleza es nuestro hilo conductor. Cuando falleció sentí que algo me faltaba, con el tiempo me di cuenta que era necesaria esta exposición para resurgir, de ahí el colorido de mis obras, hay algo que sigue vivo. No podía homenajearlo de otra manera que no fuera siguiendo sus pasos. El me pidió que interviniera la obra utilizando la penca, no quería que quedara en el olvido… me costó incorporarla, quería hacerla mía de otra manera, por eso mi obra es figurativa y la penca no se eleva en si misma como arte en si por su materia, sino que es un elemento más que acompaña a la obra”, confiesa la artista.

Juan Ruiz Miralles se inició en la pintura de la mano de Jesús de Perceval. En su primera etapa se aprecia el influjo indaliano con cuadros inspirados en Almería y sus gentes. En la década de los noventa comenzó con la utilización de nuevos materiales, como la chumbera seca, siendo pionero en su uso. Su pintura evolucionó hacia el expresionismo abstracto donde alcanzó el punto más alto de su carrera artística.

Sol Ruiz comenzó pintando con su abuelo lo que le animó a estudiar bellas artes. Completó sus estudios artísticos especializándose en restauración pictórica y durante años trabajó como restauradora y comisaria de arte. Actualmente, ejerce la docencia en su propia academia de artes plásticas, compaginando esta labor con su faceta como ilustradora. Con Naturalezas dictadas se cumple el sueño de Sol Ruiz de exponer con su abuelo, el gran maestro de la pintura, Juan Ruiz Miralles.