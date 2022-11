Nieves Gómez presenta ‘Licantropía’ que revisa la leyenda del hombre lobo

Licantropía apunta a ser una de las más gratas sorpresas para el próximo 2023. Así se desprende tras la presentación a medios que su directora, Nieves Gómez, realizó ayer en el Patio de Luces de Diputación en el marco de la sección ‘Pantalla Almería’ de FICAL, que permite abrir una ventana a próximas producciones con sello almeriense presentando en primicia sus primeras imágenes.

Un encuentro en el que estuvo acompañada por dos de sus actores principales, Will Shephard y Mauricio Morales, además de otros integrantes del elenco, equipo técnico, artístico, de maquillaje y vestuario, también con la presencia de la diputada de Cultura y Cine, Almudena Morales, y el director del Festival Internacional, Enrique Iznaola.

La historia se ambienta en el año 1812. Dos cazadores se ven obligados a refugiarse en una cabaña con los supervivientes del ataque de un hombre lobo, en la España del siglo XIX. Una revisión de uno de los mitos más universales que, sin embargo, tiene detrás muchos más elementos temáticos, como ha explicado Nieves Gómez.

“No es solo una película de entretenimiento. Hay mucho suspense, acción, fantasía y leyenda, pero también refleja esa “cara oculta de la luna” que tenemos todos y que a veces ni siquiera nosotros conocemos y que es aplicable a la realidad personal de cada uno. Es una película en la que hemos buscado también la diversidad racial y funcional. Además, en un día tan especial como hoy podemos decir que ‘Licantropía’ también aborda la violencia de género y la violencia de cualquier tipo”.

Mauricio Morales afirmó que el rodaje “fue muy corto en el tiempo pero muy intenso y estamos muy orgullosos del resultado final porque es un trabajo que enfoca muchos aspectos”. En este sentido, Will Shephard aseguró que la película va a sorprender “porque no era fácil hace ese cóctel, además de que el rodaje en sí mismo fue complicado, con vestuario y maquillaje trabajando a destajo. Es una película novel con todo lo que ello conlleva, pero muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Es una película que genera mucho amor pero también muchos interrogantes”. La película fue rodada en un pequeño pueblo de Lugo y también en Almería, en localizaciones de Bayárcal y Gérgal. Aunque ambos actores citaban como anécdota el intenso frío que tuvieron que padecer en el rodaje en Galicia. “El 95% del equipo fue víctima de una pulmonía y era muy gracioso porque había momentos en que no entendíamos a la directora porque se había quedado sin voz, pero el siguiente que venía a explicarnos… tampoco”.

La película cuenta con música del almeriense David Miralles, que también ha compuesto y escrito un tema principal que interpreta la también cantante almeriense Sol Ruiz. Y es que Almería, tal y como dijo Will Shephard, “estará siempre en mi pecho. Me pasó algo muy grande con ‘Mar de plástico’ y también debuto con papel protagónico con una película que se ha rodado aquí. No puedo pedir más”.