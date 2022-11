‘Ninjababy’ se proyecta este miércoles en la Escuela de Música de Roquetas de Mar

La directora de la película Ninjababy, Yngvild Sve Flikke demuestra que una película construida en torno a grandes preguntas existencialistas, de esas que triunfan en Cannes y Sundance, de bajo presupuesto y profunda sensibilidad, puede ser divertida y de gran belleza plástica. La comedia se proyecta hoy miércoles a las 20:30 horas en la Escuela Municipal de Música de Roquetas en el marco del Cineclub Roquetas.

La cinta noruega la dirige Yngvild Sve Flikke y está protagonizada por Kristine Kujath Thorp (Rakel); Arthur Berning (Pikkjesus); Nader Khademi (Mos); Tora Christine Dietrichson (Ingrid); Silya Nymoen (Mie) y Herman Tømmeraas (Ninjababy voice).

A los 23 años la vida de Rakel cambia cuando se entera, quizás demasiado tarde, de que está embarazada. Rakel es ilustradora y le encanta estar involucrada en diferentes proyectos, pero, ¿criar a un bebé?

Rakel debe enfrentarse a esa pregunta antes de lo esperado, y la sorpresa es doble: está de seis meses, por lo que no hay opción de abortar. Amante de la cerveza, las drogas y el sexo sin apegos, no tiene ningún interés en ser madre. Antes de tomar ninguna decisión, comienza a dibujar a su “ninjababy” que no le pondrá las cosas nada fáciles.

Laura Zurita sostiene que “Ninjababy es una película informal, traviesa, e incluso gamberra. Gamberra por el ambiente en el que vive nuestra protagonista. Una de las primeras palabras que se relaciona con ella es desorden, desorden en su habitación, en sus hábitos y en su vida sexual”, apunta.