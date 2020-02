‘Noche de Gala’, ‘Felicidades, Princesa’ y ‘Este año damos el cante’, ganan el concurso del Carnaval

El Carnaval de Almería culminó anoche su concurso de agrupaciones. Un certamen organizado por la por la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital, FEMACA, en colaboración con el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, que tuvo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla su gran final con un excelente nivel de participación y el reparto de más de 21.000 euros en premios.

La larga velada, de nueve horas de duración, contó con el pregón de Damián Jiménez que, acompañado por componentes de otras agrupaciones de otros años, hizo un bello discurso de amor a la fiesta de Carnaval y a la tierra de Almería.

En lo que respecta los premios del certamen, en la categoría de comparsas los ganadores fueron ‘Noche de Gala’, de Nueva Era. En la de murgas el primer premio fue para ‘Felicidades, Princesa’ de Gádor y en la modalidad de parodias el máximo galardón fue para ‘Este año damos el cante’, de Almería, con 213,67 puntos. Su competidora, ‘En Pleno Carnaval’ obtuvo el segundo premio con 166,67 puntos.

En comparsas, la ganadora cosechó 260,33 puntos, frente a los 239,39 puntos de ‘La Revuelta’ de La Traíña, los 223 de ‘Los Guardasueños’ de Yunque y Copla, los 220,33 de los malagueños de Benalmádena ‘La torre de los naufragios’ y los 202,67 de la comparsa de Granada ‘La Maldita Comparsa’.

En murgas, el ganador ‘Felicidades, Princesa’ obtuvo 245,33 puntos. El segundo premio fue para ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes’, con 235,33 puntos, tercer premio para ‘Esta noche los SuperAmos’, con 223,67. El cuarto premio fue para el grupo alicantino de Torrevieja, ‘Este año la llevamos cruda’, con 218 puntos y el quinto premio fue para ‘Los que siempre recogen el premio’, de La Mojonera.

El jurado de esta edición estuvo formado por Felipe Berenguel Bruque como presidente, Enrique Górriz Sáez, Antonio Juárez Romero, Rosa María García García y Rafael Molina Segovia como vocales y María del Mar García Rubira como secretaria. María Belén García López y Jorge del Águila Nieto son suplentes.

En los accésit, el premio de 200 euros destinado al reconocimiento a aquella letra que mejor manera retrate a la población con discapacidad, tanto sus habilidades diferentes, como su orientación de concienciación y su capacidad reivindicativa, que es otorgado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca fue para ‘La Revuelta’.

El mejor pasodoble fue para la comparsa ‘La Torre de los Naufragios’ y la mejor letra fue para la comparsa ‘Noche de Gala’. El premio complementario a mejor maquillaje recayó, por segundo año consecutivo, en la comparsa de Granada ‘La Maldita Comparsa’. La mejor escenografía fue para la murga de Roquetas de Mar, ‘Por mucho que me gaste no me duran los empastes” y su espectacular ring de boxeo.

Se culmina así un concurso que celebró sus dos fases previas en el Teatro Apolo, con cinco sesiones de cuartos de final y otras tres de seminales, con la participación de 23 agrupaciones, dos parodias, ocho comparsas y trece murgas, 12 de ellas de Almería y provincia y otras 11 de otras provincias cercanas, como Jaén, Murcia, Granada, Alicante y Málaga.