Noemí Pérez: ‘En el jazz encontré frescura y libertad”

-Regresas a Almería donde ofreces hoy un concierto muy especial en Clasijazz a las 22:30 horas. Llevas ya ocho años en Nueva York. ¿Cómo está siendo la experiencia?

-La experiencia está siendo maravillosa en todos los sentidos. Siento que he crecido de manera intelectual, humana y me está sirviendo para valorar y amar más lo que tengo y de dónde vengo. Es una ciudad y un país de muchos contrastes y de miles de oportunidades, así que todo lo que pueda experimentar y vivir hay que aprovecharlo.

-Aunque naciste en Granada, llevas más de media vida vinculada a Almería. ¿Qué te ha dado esta tierra?

-Nací en Granada, y he vivido toda mi vida en Almería. Soy almeriense y así me siento, lo de Granada fue capricho de mis padres porque ellos si son de allí. Almería me lo ha dado todo y me lo sigue dando, estoy súper orgullosa de ser almeriense.

-Desde muy jovencita ya se veía que Noemí seria una estrella en la música. Creo que los principios se centraron en el piano, el violín y luego también llegó el canto lírico.

-Pues la verdad es que siempre he sido una amante de la música y la danza. Empecé en el Conservatorio de Almería con piano y danza y más adelante estudié violín, viola y terminé piano y canto. Yo creo que cuando la música es la vida de uno esto hace que te entregues en cuerpo y alma. Yo no me siento una estrella, solo soy una persona que ama lo que hace y se entrega con pasión y eso a veces te da recompensas.

-El jazz se cruzó en tu camino y fue algo que revoluciona tu vida. ¿Qué hallaste en el jazz que tanto te gustó?

-El jazz me enamoró, encontré nuevas armonías, frescura, libertad a la hora de interpretar, así que me entregué sin vacilar. Me considero una amante de la música y amo, estudio y valoro todo tipo de estilos musicales.

-En aquellos años eras una artista que apoyaste mucho a Clasijazz. Has visto el cambio infinito que se ha producido en la Asociación en estos años.

-Me siento orgullosa de poder abanderar a Clasijazz, un proyecto increíble y que todo el que pasa por aquí se queda impresionado de cómo algo utópico para la gente se ha convertido en realidad gracias a Pablo Mazuecos. Espero seguir colaborando y ayudando a que se siga conociendo nuestro Clasijazz, nuestra Almería y nuestro país.

-Después de muchos años de estudios y Conservatorio, en 2011 decidiste cruza el charco y te fuiste a Estados Unidos. No sé si la idea era quedarte allí, pero al final, vives allí, y realmente vives un gran momento. ¿Qué tal está siendo la aventura?

-Lo de Nueva York fue totalmente una casualidad inesperada. Nunca pensé en irme de Almería pero después del fallecimiento de mi marido sentí la necesidad de desarrollar esos aspectos en mí que no había podido desarrollar por circunstancias como el inglés por ejemplo. Enamorada del jazz decidí ir a la fuente madre para aprender y experimentar en Nueva York. Al final me quedé sin pensarlo, el tiempo ha ido pasando y allí estoy.

-Allí aparte del jazz, creo que haces actuaciones en torno al flamenco y de alguna manera recuerdas tus raíces andaluzas. Por lo que veo dada tu voz, te atreves con todo. ¿Qué te queda por hacer Noemí?

-Sí, la verdad es que estando fuera he descubierto lo profundo de mis raíces, me encanta lo que hago y sigo aprendiendo cada día. También estoy cantando con algunos grupos de salsa y una de mis pasiones son las rancheras, cantar con mariachis, espero hacerlo muy pronto así que creo que me quedan muchas cosas por hacer y en ello estoy. Aprender aprender y aprender, llenar el corazón y transmitirlo a los demás. Espero no parar nunca.

-El público que se de cite en Clasijazz que podrá escuchar. ¿Qué espectáculo vas a ofrecer?

-En el espectáculo de esta noche quiero ofrecer temas puros de Jazz, quizá no los standards más conocidos.

-Echas de menos esta tierra cuando se está tan lejos?

-Pues la verdad es que si se echa de menos, cada año lo paso peor, aquí se tiene una calidad de vida y una manera de vivir que me encanta. Espero que mi España no cambie en ese sentido y lo que más echo de menos es la familia, los amigos y el mar.