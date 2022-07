Nuria Fergó graba en Almería y Berja para el programa ‘Aquí la tierra’ con Mar Villalobos

La cantante malagueña Nuria Fergó ha estado en Almería donde ha participado en la grabación del programa Aquí la Tierra que se emite en La 1 de Televisión Española. La artista nacida en Nerja ha estado acompañada de la periodista Mar Villalobos. Precisamente el programa grabado en Berja se emite el próximo domingo, 10 de julio a las 20:30 horas mientras que el grabado en Almería capital será el lunes, 11 de julio a la misma hora.

Tras la grabación en Berja, Nuria Fergó junto al equipo del programa encabezado por la periodista almeriense Mar Villalobos tuvieron una comida en Tony García Espacio Gastronómico antes de grabar en la capital. La artista se mostraba encantada de regresar a Almería, y visitar el hotel donde hace 20 años estuvo con sus compañeros de Operación Triunfo y por dos ocasiones se suspendió el concierto previsto por el fuerte viento.

Fergó hizo un recorrido por distintos rincones de Berja y también visitó el casco histórico y el puerto de Almería. “Estoy muy feliz porque tengo nuevo disco titulado Con permiso que salió el 13 de mayo. Después de trece años he hecho un disco que me apetecía mucho desde que era chiquitita, pero que Operación Triunfo me llevó por otros rumbos”.

“Yo quería ser artista cuando era niña y no sabía si iba a tener suerte o no. Yo escuchaba a Rocío Dúrcal y a Rocío Jurado cantando rancheras. Y a mi madre le prometí que aunque fuese una maqueta iba a grabar, porque yo cantaba esas canciones. Después de 20 años de carrera, me he tirado a la piscina y he grabado un disco de rancheras”, explica.

La cantante ha escogido una serie de canciones para este nuevo disco “que han significado cosas importantes a lo largo de mi vida”. “La media vuelta es una ranchera que no podía faltar o Te amaré de Miguel Bosé, que es una maravillosa declaración de amor. De Camilo Sexto he incluido Quererte a tí, una canción especial”, sostiene.

Fergó se ha atrevido con la copla y con los boleros, porque es una artista con una voz melodiosa. “Cuando canté Noche de bohemia con Manu Tenorio la audiencia subió mucho. Cuando salí de Operación Triunfo todos los discos eran flamenquitos y no me arrepiento. Salió Brisa de esperanza y me dejé llevar. Y he estado trece años sin sacar ningún disco”.

Precisamente Fergó explica que “en estos 13 años no tenía discográfica y la inversión la tenía que hacer yo. Ya lo hice con Tierra de nadie, y claro no puedes grabar un disco cada año. Yo soy una humilde trabajadora y he ido sacando singles en este tiempo. Después tenía ganas de hacer un trabajo completo y lo que me mueve ahora son las rancheras”.

“Después de 20 años de carrera quiero cruzar el charco y llevar mi música a Latinoamérica”, sostiene la intérprete, al tiempo que explica que “llevo tres años viviendo en Madrid, porque fueron ocho años criando a mi hija en Nerja. Mi trabajo está en Madrid”. Y la pandemia para Nuria Fergó ha sido el período de escucharse mucho. “He estado pendiente a mí y me he cuidado un poco. Ahora estoy donde estoy debido al trabajo personal que he realizado. Este es el proyecto más personal y más importante de mi carrera, porque la inversión es muy importante”. “Este disco ahora hay que gozarlo, y me veréis de gira con mis mariachis”, sostiene.