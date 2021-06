Nuria Vargas estrena el día 10 el documental ‘Controverso’ en el Festival de Cine de Málaga

El largometraje documental Controverso dirigido por Nuria Vargas se va a estrenar en el XXIV Festival de Málaga de Cine Español, el próximo 10 de junio.

Controverso es un viaje musical sobre la poesía improvisada con las mayores figuras de la improvisación de habla hispana, introducido por Luna, una joven interesada en la cultura hip hop. Una noche se encuentra con el improvisador cubano Alexis Díaz Pimienta que le habla de los troveros de La Alpujarra y de los repentistas de Cuba.

Luna, de madre alpujarreña y abuela cubana, decide investigar formas de improvisación que desconocía y emprende un viaje a conocer el trovo que la llevará hasta Cuba para conectar el freestyle con la tradición poética oral más antigua del mundo.

Nuria Vargas recuerda que “realicé un reportaje en un programa para estudiantes de Andalucía; ExperienciaTV con el que recibí un premio. Como protagonistas contaba con Miguel Candiota y Andrés Linares, troveros imprescindibles en la historia del trovo y que hoy no están”.

“Participé en una asesoría de guión para el desarrollo de proyectos organizada por el Área de Cultura de El Ejido en su Semana de Cine. El asesor era Alejandro Hernández, el guionista habitual de Manuel Martín Cuenca, y a partir de ese momento el proyecto empezó a tomar forma. Después constituí la productora Egoa Films, junto a Salvador Olea como productor y continúe realizando más trabajos”, dice.

“Mientras presentaba el proyecto a convocatorias pude realizar dos mediometrajes documentales sobre el trovo alpujarreño de carácter divulgativo gracias a una ayuda Europea y a la Asociación Cultural Abuxarra que confió en mí. Yo siempre he querido ir mas allá y contar una historia que llegara sobre todo a los jóvenes, que se viera en festivales, cine, televisión y finalmente en las aulas. Quería que fuera una historia actual con mucho ritmo, con personajes llenos de vida y que la voz femenina también tuviera protagonismo”, confiesa.

“Por eso primero uní el trovo con el rap y después surgieron las conexiones con otras formas de improvisación como el repentismo cubano que termina de enriquecer la película porque la hace internacional. Los ingresos que hemos ganado con los trabajos realizados desde la productora los hemos invertido en la película, Controverso”.

“Empecé a rodar para armar un teaser que llevé a mercados de coproducción, donde aprendí cómo funciona la industria y lo difícil que es hacer una primera película si no es de la mano de una empresa con mayor recorrido. Surgieron eventos de trovo que eran irrepetibles y las ayudas a la producción audiovisual no estaban convocadas, cuando he necesitado inmortalizar un evento he contratado al equipo necesario sin esperar a recibir las ayudas económicas para rodar”, sostiene Nuria Vargas.

“Este acto de valentía me ha regalado imágenes que jamás podría haber inventado si hubiera esperado a recibir el apoyo. Después llegó mi primera maternidad y cuando mi bebé cumplió dos años ya tenía todo preparado para rodar en Cuba. Las coproducciones internacionales son complicadas y después de estudiar varias fórmulas imposibles asumí de nuevo el total de la producción. A la vuelta ya no me quedaban más recursos, así que le di un respiro al proyecto, volví a ser madre y ahora que mi segundo bebé tiene dos años tengo por fin todo planeado para estrenarla”.