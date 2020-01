La OCAL inicia este sábado en el Auditorio Maestro Padilla su ciclo de conciertos Beethoven Plus

Si hay algo que caracteriza a la Orquesta Ciudad de Almería desde su nacimiento es la capacidad para plantearse, trabajar y superar grandes retos. Ahora, en el año en el que se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven y de la mano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, afrontará el desafío de interpretar sus nueve sinfonías en nueve conciertos especiales.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha afirmado que “a nadie se le escapa que Beethoven es uno de los nombres propios más importantes de la historia de la música, por eso, OCAL y Ayuntamiento, junto con las empresas colaboradoras, le rendirán homenaje de la mejor manera posible: repasando lo mejor de sus obras y, cómo no, sus 9 sinfonías”.

Será, por tanto, un ciclo de nueve conciertos denominado Beethoven Plus, donde la Orquesta Ciudad de Almería interpretará cada una de sus nueve sinfonías, aderezando el programa de cada uno de los conciertos con otras piezas que conectan con este eje central.

“Será el comienzo de un viaje que tendrá nuevas escalas en los meses de febrero, abril, octubre y noviembre. Y también en febrero, abril, mayo y junio de 2021. Hay que puntualizar, además, que este ciclo de Conciertos no impedirá que la OCAL asuma otros retos que se irán desvelando a lo largo del año”, ha avanzado Diego Cruz.

El director de la OCAL, Michael Thomas, ha compartido alguna de las claves de la trayectoria musical de Beethoven, como la importancia de su viaje a Viena, “que lo llevó a otra dimensión como músico”, o la particular manera pasional de vivir la música. “Beethoven decía que no le importaba que una de sus obras tuviera fallos en las notas a la hora de interpretarla, pero que no soportaba que no tuviera pasión”.

Una pasión que a Beethoven, tal y como ha explicado Thomas, “le viene porque tenía una abuela española. A él en Viena le apodaban ‘el español’, de ahí que su música conecte tanto con esa forma de vida de los pueblos del sur de Europa”.

El primero de estos conciertos será ‘Beethoven Plus 1, El Genio de Bonn’. Este sábado, 25 de enero, a las 19:30 horas, y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, con un precio de cinco euros. En este primer concierto sonará la Obertura Egmont, la Sinfonía n.1 en Do Mayor de Beethoven, y la Obertura de Las Bodas de Fígaro y el Concierto para violín y orquesta n.3 de Mozart.

Además, el evento dejará muy buen sabor de boca ya que en el descanso se podrá degustar una magnífica selección de productos de Embutidos y Jamones Peña Cruz, acompañados por exquisito vino ecológico de Bodega Barranco Oscuro. “Respetando la naturaleza y abrazando al paisaje, esta tierra me ha permitido, a través del vino, expresar sueños como la libertad y la autenticidad”, apunta su director, Manuel Valenzuela, en un texto compartido por Michael Thomas.

‘Beethoven+1 ‘El genio de Bonn’ ha sido pensado para todo el público apasionado de la música, sin distinción ninguna. Por este motivo, las notas al programa, en las que se habla con detalle de cada una de las obras que van a sonar, serán narradas en el acto. De esta manera, la Orquesta Ciudad de Almería ha querido pensar especialmente en las personas con discapacidad visual. Igualmente, el programa de mano tendrá formato de marcapáginas, con el objetivo de que posteriormente el público pueda darle un nuevo uso y cuidar así del medio ambiente. Este tendrá un código QR a través del cual se podrá acceder al formato tradicional, con toda la información.

El ciclo Beethoven Plus continuará el sábado 29 de febrero con ‘Beethoven +2 ‘El genio de Bonn’ y el sábado 25 de abril con Beethoven +3 ‘El genio de Bonn’ también en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. Las entradas, con un precio de cinco euros, están disponibles en la página web www.almeriaculturaentradas.es.