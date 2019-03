La cantera de la OCAL da un concierto en El Toyo con un desayuno saludable

Con un precioso concierto de la cantera de la OCAL, repleto del talento y entusiasmo que atesoran los jóvenes músicos, la Orquesta Ciudad de Almería expresó ayer su apoyo a Almería Capital Española de la Gastronomía 2019. Un avance del programa que regalarán en su actuación el próximo mes de julio en el Auditorio Maestro Padilla, al que asistió el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y numerosos padres y familiares, móvil en mano para inmortalizar la efeméride. Una mañana llena de felicidad y satisfacción en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería, sede actual de la OCAL.

Ramón Fernández-Pacheco reflexionó, ante los músicos y sus familiares, que “una ciudad que quiere ser grande tiene que serlo también desde el punto de vista cultural y el proyecto de la Orquesta Ciudad de Almería y su cantera, la Joven Orquesta y la Infantil, es sin duda el más importante de la provincia. Por eso, el Ayuntamiento de Almería apoya de forma incondicional a un proyecto que nos ha convertido en referente nacional, y por eso también estamos muy agradecidos de que se sume a la Capitalidad Gastronómica”.

El alcalde añade que “estamos encantados de acompañar a la OJAL y la OIAL en uno de su ensayos, en una jornada de música y convivencia, para celebrar el gesto altruista y generoso que han tenido de apoyar a Almería 2019. La Capitalidad es un proyecto trasversal de todos los almerienses, que además nos debe proporcionar un futuro más próspero, y contar con el proyecto cultural más importante de la ciudad, que dedica especial atención a las futuras generaciones en su cantera, es de agradecer, y así lo queremos transmitir con un desayuno saludable para los músicos y sus familiares”.

En efecto, fue una mañana de emociones, de alegría, y de regalos, pues el Ayuntamiento obsequió a los alumnos de la Joven Orquesta de Almería y la Orquesta Infantil de Almería con una mochila con los logos de Almería 2019 y la OCAL para guardar sus partituras, y un sabroso desayuno saludable, compartido con toda la familia de la OCAL.

El alcalde estuvo acompañado por la concejala de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, que coordina la Capitalidad Gastronómica, así como con el concejal de Cultura, Carlos Sánchez, y la concejala de Fomento, Ana Martínez Labella.

El director artístico de este proyecto es Michael Thomas, quien contó que “estaba trabajando en Madrid el pasado mes de enero y me sorprendió porque dos músicos de la Orquesta Nacional de España se acercan a mí y me dicen ¿qué está pasando en Almería? y les digo, es el año de la gastronomía. Sin embargo, me responden: no, nos referimos al proyecto de la OCAL y su cantera. En efecto, la gente está hablando en toda España de este hermoso proyecto musical y cultural gracias al apoyo de los almerienses y del Ayuntamiento de la capital. Estamos llegando más lejos no sólo en los conciertos, sino en la repercusión en el mundo musical de todo el territorio español, que sabe lo que se está cocinando en la OCAL, y en la Joven Orquesta y en la Orquesta Infantil”.

El alcalde, los concejales y las familias asistieron al ensayo conjunto de la Joven Orquesta y la Infantil, mientras preparaban el concierto que ofrecerán en el mes de julio, con teatro, y en el que se hará un viaje por la historia de la música.

La presidenta de la Asociación OCAL, Mercedes Oliver, glosó el sentir de esta jornada de convivencia. “Entendíamos que no podíamos dejar pasar el año de la Capitalidad Gastronómica sin mostrar nuestro apoyo. Si somos una realidad cultural de la ciudad, debemos expresar nuestra colaboración desde el ámbito de la música. Se lo propusimos al alcalde de Almería y estamos de nuevo muy agradecidos porque ha tenido cabida en la programación de Almería 2019”, dijo.

Música, gastronomía y felicidad, especialmente al escuchar tocar a los niños y jóvenes de la cantera de la OCAL.

Fue una mañana de gran éxito donde los grandes protagonistas fueron los miembros de la OJAL y la OIAL ante el orgullo de esos padres que disfrutaron viendo, una vez más, a sus hijos. En julio será el gran concierto que preparan con antelación.