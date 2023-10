La OCAL ofrece el concierto ‘Hay música después de la muerte’ en el Teatro Apolo

La Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) va a ofrecer el próximo domingo en el Teatro Apolo de la capital un concierto bajo el título Hay música después de la muerte con el que parte del dinero de las entradas se destinará a Cruz Roja Española a fin de destinar los fondos a los afectados por el terremoto de Marruecos.

El evento, enmarcado en fechas cercanas al Día de Todos los Santos, propone un repertorio “muy exigente y al mismo tiempo extraordinario, cuyo denominador común es la muerte como inspiración artística”, según la propia OCAL.

En esta ocasión, la selección del programa plantea la expiración como motor impulsor de obras cumbre de la historia de la música. Desde la Partita número dos para violín solo de Bach, compuesta tras la muerte de María Bárbara Bach, primera esposa del compositor, a la Tombeau de Couperin, en la que Ravel dedicó cada una de las piezas que la compone a un amigo fallecido en la Primera Guerra Mundial.

Las entradas para la actuación, prevista a partir de las 12:30 horas, están a la venta por los canales habituales a un precio de 15 euros, de los que tres se destinarán a Cruz Roja.

Michael Thmas nacido en una familia de músicos, inició sus estudios de violín a temprana edad, logrando a los once años acceder a la Joven Orquesta Nacional de Gran Bretaña, convirtiéndose en el integrante más joven de la formación hasta ese momento. Tres años después, creó The Cleveland Concertante, de la que se convirtió en director y con la que ofreció el estreno de su Concierto para violonchelo n.º 1. Prosigue sus estudios en Salzburgo, de la mano de Sándor Végh e inicia su formación como director a los diecisiete años en el Royal Northern College of Music (RNCM) de Manchester.

Posteriormente, fundó la Manchester String Orchestra, posteriormente renombrada como Kreisler Orchestra, con la que obtuvo el Premio de Juventudes Musicales de Belgrado.