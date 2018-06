La OJAL celebra el viernes su XV aniversario con un gran concierto en la Catedral

El primer proyecto educativo de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) cuyos patrocinadores principales son el Ayuntamiento de Almería y Cajamar, está de celebración. La Orquesta Joven de Almería (OJAL) soplará las velas de su décimo quinto aniversario este viernes día 22, a las 21 horas, en el Claustro de la Catedral, donde ofrecerá un concierto gratuito muy especial junto al violinista Jesús Reina y a las órdenes del maestro Michael Thomas, actual director de la formación.

Como no podía ser de otra forma celebrando 15 años, la cita será especialmente emotiva y no faltarán las sorpresas. Antes de empezar el concierto, el músico y ex miembro de la OJAL, Carlos López Pardo, tendrá unas palabras para todos los asistentes con las que recordará su paso y el de muchos otros jóvenes (cerca del millar durante todo este tiempo) por esta orquesta que nació con el objetivo de proporcionar formación a los chicos y chicas con aspiraciones musicales y facilitar su profesionalización.

Se interpretarán piezas de Schubert, Wagner, Paganini y música rusa durante el concierto

Para esta noche de verano, la orquesta ha preparado obras de Schubert como la Obertura de Rosamunda y de Wagner, con Los maestros cantores. "Esta última la tocaba yo también a la edad de estos jóvenes y sé que es todo un reto para ellos, pero estoy seguro de que lo harán muy bien", explica Michael Thomas.

La parte central del concierto estará protagonizada por la interpretación del Concierto nº 1 de Paganini por Jesús Reina junto a la OJAL. "Es una obra muy difícil que solo un gran solista como él puede hacer bien. Es un privilegio que pueda acompañarnos", destaca el director de la OCAL. Para finalizar, la formación ha preparado algunos bises de música rusa, haciendo un guiño al Mundial de Fútbol que se está celebrando actualmente en este país.

La entrada para este concierto con el que seguro disfrutará mucho el público es gratuita. El aforo es limitado, por lo que desde la organización recomiendan llegar con antelación. Se espera que haya un lleno total en la Catedral para disfrutar de otro gran concierto de esta formación, cantera de la OCAL.