La ONCE dedicará el cupón del día 20 de este mes a Cooltural Fest

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo domingo 20 de agosto a Cooltural Fest de Almería. La directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia, y el consejero territorial, Luis Muñiz, el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y uno de los gerentes de Cooltural Fest y presidente de la Fundación Music For All, Diego Ferrón, presentaron ayer su imagen en un acto que tuvo lugar en el Teatro Apolo de Almería. Cinco millones y medio de cupones reproducen una imagen de uno de los conciertos de Cooltural Fest con las fechas de celebración de esta edición, que va a tener lugar del 17 al 20 de agosto.

En palabras de Diego Cruz, “que Cooltural Fest había llegado para quedarse es algo que teníamos claro desde hace tiempo pero que, además, sea protagonista de un cupón de la ONCE como será este domingo, 20 de agosto, es la prueba de que se ha instalado ya dentro de la cultura popular de toda España, que ya sabe que en Almería, cada agosto, hay un magnífico festival inclusivo, referente en toda Europa, y con los mejores grupos del momento”.

“Con este cupón queremos reivindicar el Cooltural Fest como un referente pionero en la apuesta por la accesibilidad en las artes escénicas”, según destacó la directora de la ONCE en Almería. “Un ejemplo para todos los festivales musicales, una demostración de que, con voluntad, entre todos, podemos construir una sociedad verdaderamente inclusiva, más de todos, en un ámbito tan universal como es la música”, dijo María Jesús Segovia.

“Si la música no conoce barreras, no las pongamos nosotros, derribémoslas para que todos podamos disfrutarla en igualdad de condiciones”, afirmó. Segovia destacó en este sentido la colaboración del Grupo Social ONCE con la Fundación Music for All desde sus orígenes “en su empeño determinante por conseguir que Cooltural Fest sea, efectivamente, un Festival inclusivo en todos los sentidos”.

Por su parte, Diego Ferrón desveló que “serán 120 personas con discapacidad de toda España las que asistan este año a Cooltural Fest. Aparecer en el cupón de la ONCE, que vende millones de números en toda España es un hito que veníamos buscando hace tiempo es un reconocimiento a todo el esfuerzo que venimos haciendo desde 2018. Queríamos hacer un festival para todas las personas y estamos muy orgullosos de que nuestro ejemplo a través del trabajo que realiza la Fundación Music For All haya calado ya en otros festivales como Sonorama Ribera, Primavera Sound o el Sonar. Que personas que históricamente han sido excluidas de estos eventos puedan disfrutar de ellos”.

Al finalizar el acto David Pritchard, afiliado a la ONCE, ciego total, interpretó al piano dos obras musicales, con especial mención a Sweet Child O’ Mine, de Guns N’ Roses, muy acorde a su camiseta de AC/DC.