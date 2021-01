‘Entre Olas’, de Carlos de Paz, primera exposición de FOCAL en el Paseo de Almería

Desde hoy y hasta el próximo 8 de marzo, el carril saludable del Paseo de Almería recibe la primera de las seis exposiciones que, en virtud del convenio firmado por el Ayuntamiento de Almería a través de la EMAT y el Colectivo Fotográfico Desencuadre, permitirá que esta zona del centro se convierta en un nuevo reclamo cultural y, por tanto, de animación comercial, al ser una propuesta atractiva de primer nivel.

Se trata de ‘Entre Olas’, una exposición que han inaugurado esta mañana el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y el fotógrafo Carlos de Paz, protagonista de la muestra.

Carlos Sánchez ha explicado que “inauguramos hoy estos soportes que hemos habilitado para dar vida a este carril saludable que tenemos en el Paseo. Se trata de quince soportes que van a sujetar en esta primera edición 30 obras del fotógrafo almeriense Carlos de Paz, que a su vez va a ser el responsable y comisario de todas las exposiciones que vamos ir desarrollando a lo largo de todo el año. La siguiente, por ejemplo, estará dedicada a la Semana Santa con el colectivo de FOCOAL”.

Sobre la propuesta, en palabras de Sánchez, “estamos acostumbrados a desde la ciudad ver el mar pero esta exposición nos permite lo contrario, conocer la ciudad y otros puntos de la costa desde el mar. Quiero agradecer a Carlos como al colectivo Desencuadre, con el que hemos firmado el convenio con el que se va a desarrollar todo este año de actividad, la magnífica labor y selección de fotografías que van a dar imagen a prácticamente casi toda la totalidad de profesionales que se dedican a la fotografía artística, puesto que son 170 los que van a participar a lo largo de todo el año”.

Sobre su carácter dinamizador, Carlos Sánchez ha asegurado que “con esto también cumplimos el compromiso adquirido con la Asociación de Comerciantes de Alcentro y a la Asociación de Hosteleros, el de dar actividad cultural a este carril. Animo a los almerienses a que se acerquen, lo conozcan, que vean el magnífico trabajo de los fotógrafos de nuestra tierra y que también visiten de paso los establecimientos comerciales y hosteleros de la zona”.

Por su parte, Carlos de Paz ha detallado que ‘Entre Olas’ “es una serie de fotografías que estuve haciendo el año pasado, cuando recuperé una práctica que casi tenía abandonada que era la natación en general y llevo entrenando desde el año pasado en aguas abiertas y al mismo tiempo haciendo fotos. Son fotos hechas desde el agua, desde diferentes puntos de vista, mientras voy nadando dentro de la bahía. También está representada Costacabana o el Parque Natural de Cabo de Gata y es una selección muy reducida de un trabajo mucho más amplio que se verá reflejada en un libro que estoy preparando”.

Además del evidente valor artístico, Carlos de Paz también ha querido dar un toque de atención. “Quería remarcar que, además de que nadar es algo que debería practicar todo el mundo, porque es un deporte bastante saludable, hay algo a lo que hay que dar visibilidad, aunque en las fotografías no se ve. Cuando nadaba iba con una red recogiendo basura que me iba encontrando y es tristísimo encontrarse la riqueza de peces, de fauna que tenemos en la misma playa del Zapillo, y es una pena que tengan que estar con restos de basura y elementos que no tendrían que estar ahí”.

Proyecto FOCAL

La fotografía saldrá al encuentro de los almerienses con el Programa de Exposiciones en la Calle bajo el nombre ‘FOCAL’, con el que se quiere poner en valor el trabajo de los fotógrafos de la tierra. Para tal fin, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha suscrito recientemente un convenio con el colectivo Desencuadre, representado por el fotógrafo Carlos de Paz, que mostrará el vínculo emocional que existe entre una ciudad con una luz única y la fotografía.

El acuerdo servirá, en palabras de Fernández-Pacheco, “como un elemento dinamizador para el turismo, cultura y comercio del centro de la ciudad que lo llenará de vida”. Además, contará con el copatrocinio de una revista fotográfica bajo el nombre ‘Revista D’, que tendrá una publicación semestral, de 2.000 ejemplares y distribución gratuita, cuyo primer número se publicará en el primer trimestre de 2021.

Fernández-Pacheco ha felicitado al colectivo Desencuadre “por unir a los profesionales de la imagen y promocionar la fotografía de autor en la ciudad. Agradezco que se sumen a esta iniciativa que disfrutarán miles de almerienses y, cuando la situación lo permita, también turistas, que podrán comprobar el arte de Almería”.

Todas las muestras se compondrán de 30 instantáneas con un formato de 90x90 centímetros y de cada exposición se seleccionarán cinco fotos que pasarán a los fondos del patrimonio documental municipal.