Old South Brass Band realiza un recital fascinante en Roquetas

El III Festival de Jazz de Roquetas de Mar arrancó el martes en la Escuela Municipal de Música con la actuación de la banda Old South Brass Band, compuesta por siete músicos procedentes de Almería y Granada que se unieron hace cinco años en un proyecto dedicado a difundir el sonido del Jazz tradicional de Nueva Orleans a través de un repertorio ameno que mezcla grandes temas del pop y del rock con arreglos propios.

La banda que actuó sobre el escenario del salón de actos de la Escuela Municipal de Música estuvo formada por Ignacio Fernández, voz; Francisco Javier Bolívar, clarinete y Saxo Tenor; Isidoro Navarro, trompeta; Ángel Peñalver, Trombón y Guitarra; Rogelio Gómez, Banjo; Juan Pablo Rodríguez 'El Capitán', Tuba y José Padilla, batería.

Hoy actúa la Big Bandarax y la Big Band de la Escuela de Música de Roquetas

A lo largo de hora y media de actuación, Old South Brass Band hicieron un extenso y variado repertorio que incluyó temas como Bourbon Street Parade, Detroit Rock City, His Eye is on the Sparrow, Crow Jane, A hard day's Night, Over in the Glory Land, You Are my Sunshine, Sweet Child O'Mine, Shake it and Break it y Come Together, entre otras.

Hoy jueves, día 18 de octubre, continua el Festival de Jazz de Roquetas. De 17 a 19 horas en la Escuela Municipal de Música se llevará a cabo el taller de jazz para niños impartido por José Carlos Hernández. Esa misma tarde a las 19:30 horas tendrá lugar el concierto de la Big Bandarax junto a la Big Band de la Escuela Municipal de Música.

La Big Bandarax nace en Marzo de 2015 y está compuesta por más de una treintena de jóvenes músicos de entre 7 y 18 años, pertenecientes a la Escuela de Música Martínez y Muñoz de Alhama de Almería y a la Escuela Municipal de Música de Gádor.

El viernes, 19 de octubre a las 21:30 horas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar tendrá lugar la gran fiesta del swing. La Big Band Clasijazz Swing & Funk con bailarines de Al Swing & Al Cabo y artistas internacionales de reconocido prestigio mostrarán en un Show único, apto para todos los públicos.

Con una caracterización de época hasta el último detalle harán pasar una noche llena de sentimientos alrededor de películas como "Rebeldes del Swing". Vestidos de militares y marines americanos, los músicos de la Big Band Swing & Funk interpretarán el mejor repertorio de los años 30-50 donde la gente disfrutaba de los bailes en muchas salas y bases militares en todo el mundo.

Enrique Lugones es un gran maestro de la percusión latina tras una vida dedicada a la percusión. Será todo un honor tenerlo en el corazón de la big band dirigiendo la sección de percusionistas formado por un total de 4 músicos.Para este concierto se estrena repertorio tanto original de Fernando Wilhelmi como temas clásicos de Tito Puente, Paquito de Rivera, Piazzolla o Bebo Valdés.