La temporada de Otoño de Cineclub Almería comienza en el Teatro Apolo el 1 de octubre

Desde La Factoría, dirigida por David del Pino, apuntan que “volvemos con ilusión y responsabilidad. No son momentos fáciles para nadie, es decir, para todos. Especialmente, para algunos sectores entre ellos el nuestro. No obstante, aquí estamos”.

Las películas del ciclo de otoño

El ciclo arranca el jueves, 1 de octubre con la proyección Little Joe de Austria. El jueves, 8 de octubre se proyecta la cinta Habitación 212 de Francia. El jueves, 15 de octubre se proyecta La Profesora de Piano de Alemania. El jueves, 22 de octubre se proyecta Las Niñas de España, el miércoles, 28 de octubre se proyecta Sólo las Bestias de Francia. El jueves, 5 de noviembre se proyecta First Love de Japón; el jueves, 12 de noviembre se podrá ver My Mexican Bretzel de España. El viernes, 27 de noviembre se proyecta Y Llovieron Pájaros de Canadá; el Jueves, 3 de diciembre se proyecta Nunca, Casi Nunca, A Veces, Siempre de Estados Unidos y el Jueves, 10 de diciembre se proyecta Sobre Lo Infinito de Suecia. En la Sección ‘Acercamientos’, dedicado a Federico Fellini; el lunes 23 de noviembre se proyecta La Strada; el martes, 24 de noviembre se proyecta La Dolce Vita y el miércoles, 25 de noviembre se proyecta Amarcord.