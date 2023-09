Pablo Juliá lanza un libro con fotos que han marcado su trayectoria

El que fuera director del Centro Andaluz de la Fotografía y uno de los grandes referentes del periodismo gráfico en España, Pablo Juliá, acaba de publicar la obra Fotografía y palabra (Silex). El autor de la obra dice que “este libro aspira a ser un apunte, un borrador de imágenes que me provocan al hablar ellas desde hoy, desde el presente continuo, vadeando el tiempo vivido”.

“Mi aventura personal es la de toda una generación. Mi recorrido empieza viendo imágenes que me impactaron en el colegio de El Palo cuando tenía catorce años. La revista LIFE estaba en la biblioteca del colegio y pude ver, en sus dobles páginas a todo formato, las fotografías del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963. Esas imágenes y las piernas de Marilyn Monroe en la famosa escena me persiguen desde entonces”, recuerda Juliá.

“Un año después ya hice mis primeras fotografías y empecé a revelar, sin escuelas, solo con un curso Apha, enciclopedias de fotografía y la ayuda de amigos como Rafael Parrilla o Boris. Tiempo de búsquedas y de estropear negativos. El grano grueso y el contraste, el ácido pirogálico, reveladores curtientes que queman las altas luces… Probando y probando, les hice fotografías a los amigos y la magia funcionó”, apunta este genio de la fotografía.

“En fotografía el movimiento Nueva Lente, con Jorge Rueda y Pablo Pérez-Mínguez, supuso la muerte de los concursos en las agrupaciones fotográficas y una renovada visión de la gramática de las imágenes que hizo que me sensibilizara cada día más con el llamado ‘nuevo periodismo’ -de nuevo tenía poco, estaba de siempre- y que se hacía en escasos periódicos y revistas. Muchas de esas ‘nuevas ideas’ habían sido extrañas hasta entonces en los medios. Este movimiento periodístico fue generalizado también en la fotografía española, pero por desgracia iba en proporción inversa al deseo que teníamos. Nuestras ganas de contar de otra manera chocaron muy pronto con la pérdida de importancia de los fotógrafos en los periódicos” apunta Juliá en el libro.

“Me ilusionó dar clases de fotografía en la universidad y poder desarrollar un programa de cerca de diez años dirigiendo el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF). Fortaleció mi pasión y me ayudó a entender la fotografía de otras maneras, no solo la periodística. El ansia por descubrir e intentar hacer algo por la imagen asentó lo ya sabido por mí y que ahora se volvía cristalino: hay múltiples senderos fotográficos, algunos instalados en el diletantismo, aunque todos en ebullición y pujando por mostrarse. Había que ordenar desde lo público ese debate y dar cabida a diferentes voces desde una visión universal, no localista, de la fotografía. En la universidad, y después en el CAF, tuve la oportunidad de poder desarrollar un equipo con ideas, exponerlas y cotejarlas con muchos centros nacionales e internacionales a los que acudía con las muestras expositivas que producíamos o divulgábamos”, recuerda Juliá su paso por el CAF.

“Los veinte años en la universidad y los diez en el CAF fueron importantes, aunque me emborracharon de imágenes y me ataron a un caos de miradas de los que no me pude ‘liberar’ hasta años después. Me resultaba complicado mirar por el rectángulo de mi cámara y construir algo que no hubiera visto en otros fotógrafos. Poco a poco pude recuperar mis espacios y mi propia gramática. A veces cuesta definir lo que uno quiere. Lo pretendo y creo que lo hago con imágenes, pero quisiera y quiero hacerlo con palabras”, sostiene. Con respecto al libro afirma que “miras la fotografía y construyes algo, huyendo del aburrimiento, porque las imágenes de este libro me retrotraen a una época lejana, vivida muchas veces cuarenta o cincuenta años atrás, pero que me hablan como si las hubiese hecho ayer. Están cargadas de referencias personales, que me han aportado un conocimiento clave, cerrado y cosificado de esa época que llamamos transición”.