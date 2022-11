Paco Bezerra: “Estoy jodido porque me han quitado el trabajo de año y medio”

El dramaturgo almeriense Paco Bezerra participó en una charla-conferencia titulada Obsesión en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier de Almería. Bezerra se encontraba en su ciudad natal debido a la representación de Edipo a través de las llamas en el Auditorio Maestro Padilla.

Bezerra con un salón de actos de la Escuela de Arte totalmente lleno sobre todo de estudiantes contó sus inicios en la escritura de teatro y también dejó constancia de la situación tan polémica que ha suscitado su obra Muero porque no muero (La vida doble de Teresa) que ha sido censurada en la Comunidad de Madrid.

El autor almeriense recordó su etapa en El Alquián, barrio donde nació y su posterior marcha a Madrid. “Estuve desaprovechando el tiempo hasta los 19 años cuando decido abandonar los estudios y me fui a Madrid con el graduado escolar. Quería formarme en arte dramático y estudié en el Laboratorio de Teatro William Layton y estuve allí tres años. Fui luego a hacer las pruebas de dramaturgía en la RESAD y estuve otros cuatro años”.

“Cuando terminé me decidí a escribir para ser dramaturgo. Me fui a vivir a París, y me propuse escribir la primera obra fuera del ámbito académico. No sabía qué escribir, por lo que me bajé a un bar y me pedí una cerveza. La casualidad quiso que había un documental sobre El Ejido y una señora que estaba al lado que fumaba cigarrillos de colores se puso a hablar conmigo. Yo le dije que aquel sitio que salía en televisión era de donde yo era. Le expliqué que yo estaba escribiendo teatro, vamos que era dramaturgo. Cuando me pregunto que escribía le dije que lo hacía sobre lo que salía en televisión, sobre la historia de un chico en un invernadero, unos árabes que desaparecen y unos tomates muy especiales“ recordó Bezerra.

“Esa noche me puse a escribir cuando llegué a casa y de ahí surgió la obra Dentro de la tierra, con la que gané el Premio Calderón de la Barca y el Premio Nacional de Literatura”, subrayó Bezerra.

También habló sobre el arte. “A veces se utiliza la palabra artista muy a la ligera. Somos creadores y a veces hacemos algo que adquiere la calidad de arte. Para que sea arte tiene que trascender y transformar y para transformar tiene que hacer preguntas y asumir riesgos”.

Y trató el tema de la censura a la que está sometido en estos momentos en la Comunidad de Madrid. “No puedo estar en la Comunidad porque me han vetado doblemente una función y luego iba a dar una conferencia en un Festival y también me han desplazado. Realmente no he querido hacerlo, yo he escrito una obra de teatro y ha trascendido más a la sociedad sin haberse representando, pero es más, es que tampoco la han leído” exponía el dramaturgo.

“Esta obra se me ha ido de las manos. La obra ha trascendido, pero yo sigo aquí, comiendo boquerones con mi madre en El Alquián. Estoy sufriendo esa aparente persecución, y estoy jodido porque me han quitado el trabajo de año y medio, y a pesar de todo ello, estoy intentando hacer lo que hacen los artistas, que es convertir todo lo malo e intentar hacer algo positivo”. Su charla en la Escuela de Arte fue seguida con mucha atención.